Lewandowski odchodzi z Barcelony w chwale. Te gole kibice zapamiętają do końca życia

Od tygodni fani piłki nożnej z całego świata czekali na ostateczną decyzję ws. dalszych losów Roberta Lewandowskiego. Jedne źródła mówiły bowiem, że napastnik z kraju nad Wisłą podpisze nową umowę z Barceloną, pozostając w swoim dotychczasowym klubie. Inne twierdziły natomiast, że Polak w najbliższym czasie definitywnie opuści szeregi katalońskiej ekipy.

16 maja wszyscy poznali długo wyczekiwaną odpowiedź - Robert Lewandowski, za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych, poinformował kibiców o zakończeniu przygody z Barceloną. Trwała ona przez ostatnie 4 lata i obfitowała w szereg niezapomnianych wydarzeń.

Dotychczas (stan na 17.05.2026, przed startem ligowego meczu z Realem Betis), polski napastnik wybiegał na murawę w koszulce "Dumy Katalonii" aż 191 razy. Występy te zwieńczone zostały 119 bramkami, z których każda stanowiła część przepięknej, piłkarskiej historii. Niektóre z nich były jednak nieco bardziej wyjątkowe od pozostałych. Tak prezentuje się 10 topowych goli Lewandowskiego, zdobytych dla Barcelony (w przypadkowej kolejności).

Pierwszy gol Lewandowskiego w barwach Barcelony (mecz z UNAM Pumas, 07.08.2022)

Ciężko byłoby rozpocząć tego typu zestawienie w inny sposób. 7 sierpnia 2022 roku, w ramach Pucharu Gampera, FC Barcelona mierzyła się z meksykańską drużyną UNAM Pumas. Lewandowski zdążył wcześniej zadebiutować w Barcelonie, jednak towarzyskie starcia z Realem Madryt, Juventusem oraz New York Red Bulls zakończył on bez dorobku bramkowego.

To właśnie w meczu ze wspomnianym wcześniej UNAM Pumas Lewandowski zdobył swojego pierwszego gola dla Barcelony. W 4. minucie meczu Polak oszukał golkipera rywali, który był przygotowany na strzał w pierwsze tempo. Lewandowski w efektowny sposób położył bramkarza, lecz znalazł się pod dość ostrym kontem w stosunku do bramki. Nie przeszkodziło mu to jednak w oddaniu strzału. Piłka znalazła się w bocznej siatce a Lewandowski mógł celebrować premierowe trafienie w barwach nowego zespołu. Mecz z UNAM Pumas zakończył się wynikiem 6:0 dla Barcelony. Lewandowski zanotował w nim 1 gola oraz 2 asysty.

Trzeci gol w debiutanckim meczu w Lidze Mistrzów. (mecz z Viktorią Pilzno, 07.09.2022)

Raptem miesiąc później Robert Lewandowski rozegrał swój pierwszy mecz w Lidze Mistrzów jako zawodnik Barcelony. We wcześniejszych latach znany był z tego, że najważniejsze europejskie rozgrywki zdecydowanie były jego domeną. To nie zmieniło się także po przenosinach do katalońskiej ekipy.

7 września 2022 roku FC Barcelona rozgrywała swoje pierwsze spotkanie w ramach ówczesnej fazy grupowej Ligi Mistrzów. Rywalem hiszpańskiego giganta była Viktoria Pilzno. W 67. minucie Robert Lewandowski oddał strzał zza pola karnego, podwyższając pokaźne prowadzenie swojej ekipy. Być może sam gol nie był jednym z piękniejszych trafień Polaka, jednak kluczową rolę odgrywały tutaj okoliczności. Była to bowiem trzecia bramka Lewandowskiego w tym meczu. Kibice Barcelony mogli wówczas poczuć, że przygoda snajpera z kraju nad Wisłą w ich ekipie przyniesie jeszcze wiele pięknych momentów. Sam Lewandowski stał się natomiast pierwszym zawodnikiem z hat-trickami w Champions League dla trzech różnych klubów.

Lewandowski "przewiózł" dwóch obrońców (mecz z Villarrealem, 20.10.2022)

Myśliwski instynkt oraz umiejętności techniczne Roberta Lewandowskie znane są niemal na całym świecie. Nie raz mogli się o nich na własnej skórze przekonać liczni obrońcy, przebywający w szeregach hiszpańskich drużyn.

Niezwykle widowiskową akcją polski napastnik popisał się przy okazji ligowego starcia z Villarrealem, rozgrywanego 20 października 2022 roku. Przy wyniku 0:0 ustawiony w polu karnym Lewandowski otrzymał świetne podanie. Przy nim było jednak dwóch defensorów, gotowych zneutralizować zagrożenie. Snajper Barcelony postawił na delikatne wycofanie się, czego kompletnie nie przewidzieli rywale. Obydwaj zostali "przewiezieni" przez Lewandowskiego, który chwilę później zdołał otworzyć wynik spotkania. Barcelona zwyciężyła ten mecz 3:0.

Lewandowski udowodnił swój instynkt snajpera (mecz z Villarrealem, 22.09.2024)

Villarreal nie raz miał zresztą okazję przekonać się o zabójczej mocy napastnika z kraju nad Wisłą. Jako zawodnik Barcelony rozegrał on 8 spotkań przeciwko "Żółtej Łodzi Podwodnej" strzelając im aż 6 goli.

Zapewne w pamięci Villarrealu zapadł mecz z 22 września 2024 roku. Wówczas Robert Lewandowski strzelił 2 gole. Jeden z nich wzbudził całkiem spore emocje. Po dobrej interwencji bramkarza piłka poleciała w pobliże polskiego snajpera. Ten nie miał zbyt wiele czasu na reakcję. Mimo to, w ułamku sekundy odwrócił się tyłem do bramki i oddał strzał, który przypominał przewrotkę. Piłka wpadła do bramki, dzięki czemu Lewandowski skompletował dublet.

Gol, dający Barcelonie nadzieję na awans do fazy pucharowej LM (Mecz z Interem Mediolan, 12.10.2022)

Przygody Barcelony w Lidze Mistrzów w ostatnich latach nie były usłane różami. Sezon 2022/2023 jest tego idealnym przykładem. Po rozgromieniu Viktorii Pilzno "Duma Katalonii" doznała dwóch porażek, które postawiły ją na granicy odpadnięcia z europejskiego turnieju.

Kluczowym spotkaniem było wówczas rewanżowe starcie z Interem Mediolan. Po pierwszej połowie Barcelona prowadziła 1:0. W drugiej odsłonie szala przechyliła się jednak na korzyść Interu. Przy wyniku 1:2 do akcji wkroczył Lewandowski. W 82. minucie zdobył gola, przywracającego stan równowagi. Raptem 7 minut później Inter znów wyszedł jednak na prowadzenie. Polak ponownie dał jednak o sobie znać w 92. minucie meczu, kiedy to po asyście Erica Garcii zdobył gola na 3:3. Mimo iż Barcelona ostatecznie pożegnała się z turniejem na fazie grupowej, Robert Lewandowski stał się niekwestionowanym bohaterem tego dramatycznego spotkania.

Setny gol Lewandowskiego w barwach Barcelony (mecz z Athleticiem Bilbao, 25.05.2025)

Niecałe trzy lata po swoim debiutanckim trafieniu, Robert Lewandowski ponownie zapisał się w historii "Dumy Katalonii". Zrobił to dzięki osiągnięciu kolejnego imponującego kamienia milowego.

Miało to miejsce podczas ligowego starcia z Athleticiem Bilbao. Przed tym meczem Polak miał na swoim koncie 99 goli, zdobytych dla Barcelony. W 14. minucie spotkania Lewandowski znalazł się w dogodnej pozycji do przelobowania źle ustawionego golkipera rywali. Właśnie w taki sposób napastnik z kraju nad Wisłą stał się kolejnym zawodnikiem "Dumy Katalonii" z setką goli na koncie.

Pierwszy gol przeciwko Realowi Madryt (finał Superpucharu Hiszpanii, 15.01.2023)

Najważniejszymi spotkaniami z perspektywy fanów Barcelony jest oczywiście "El Clasico". W historii odwiecznej rywalizacji z Realem Madryt Robert Lewandowski również docisnął swoje niezaprzeczalne piętno.

Na debiutanckie trafienie Polaka w "Klasyku" trzeba było poczekać do 2023 roku. To właśnie wtedy dwaj giganci zmierzyli się ze sobą w finale Superpucharu Hiszpanii. Gol Lewandowskiego był jednym z tych, które pozwoliły wówczas sięgnąć "Dumie Katalonii" po to drogocenne trofeum. Napastnik z kraju nad Wisłą rozegrał łącznie 11 "Klasyków" zdobywając w nich 6 goli oraz 3 asysty.

Gol pieczętujący tytuł króla strzelców La Ligi (mecz z Realem Valladolid, 23.05.2023)

W katalogu marzeń każdego napastnika znajduje się kilka indywidualnych wyróżnień. Jednym z nich jest tytuł króla strzelców danych rozgrywek. Lewandowski ma ich na swoim koncie naprawdę sporo.

Na hiszpańskiej ziemi również udało mu się takowy wywalczyć. Miało to miejsce w sezonie 2022/2023, kiedy to Robert Lewandowski był prawdziwą maszyną nie do zatrzymania. W rozgrywkach La Ligi zdobył on wówczas 23 gole. Ostatni z nich padł w przegranym 1:3 meczu z Realem Valladolid. Mimo porażki, napastnik z kraju nad Wisłą przypieczętował wówczas swój indywidualny sukces. Udało mu się wyprzedzić znajdującego się na drugim miejscu Karima Benzemę o 4 bramki.

Kosmiczny rzut wolny po którym "Lewy" skompletował hat-tricka (mecz z Valencią, 29.04.2024)

Lewandowski dał się poznać światu również jako całkiem niezły wykonawca rzutów wolnych. Polaka i w tej formie budziły popłoch wśród bramkarzy rywali.

Dobitnie przekonał się o tym były bramkarz Valencii, Giorgi Mamardashvili, który w kwietniu 2024 roku próbował zatrzymać rozpędzonego Polaka. Sztuka ta nie wychodziła mu jednak zbyt dobrze. Lewandowski strzelał mu bowiem gole w 49. oraz 82. minucie. Wisienką na torcie była natomiast perfekcyjnie wykonany rzut wolny, po którym to napastnik Barcelony skompletował hat-tricka. "Duma Katalonii" wygrała ten mecz wynikiem 4:2.

"Powrót z piekła" po golu Lewandowskiego. (mecz z Atletico Madryt, 16.03.2025)

W sezonie 2024/2025 FC Barcelona sięgnęła po tytuł mistrzów Hiszpanii. Na finiszu rozgrywek za ich plecami cały czas znajdował się jednak Real Madryt. Kluczowym było więc, aby "Duma Katalonii" nie traciła punktów.

Widmo takie pojawiło się jednak w 28. ligowej kolejce, kiedy to "Duma Katalonii" mierzyła się z Atletico Madryt. Do 72. minuty "Materace" wygrywały ten mecz wynikiem 2:0. To właśnie wtedy Lewandowski popisał się świetnym panowaniem nad piłką oraz nerwami ze stali. Otrzymał on wówczas górną futbolówkę od Inigo Martineza. Polak perfekcyjnie wyszedł na pozycję, przyjął piłkę a chwilę później oddał strzał, którym przełamał niemoc swojej ekipy. To właśnie wtedy katalońska ekipa złapała wiatr w żagle, a ostatecznie wygrała to spotkanie wynikiem 4:2.

