Lewandowski odchodzi z Barcelony, jest komentarz Flicka. Tak żegna polską gwiazdę. "To był przywilej"

"Porozmawialiśmy krótko o tym, on porozmawiał z resztą drużyny, pożegnał się z nią, powiedział, że ten czas był dla niego w Barcelonie wspaniały" - stwierdził Flick.

Pracowałem z Robertem łącznie przez cztery lata [licząc też czasy Bayernu - dop. red.] i wywalczyliśmy łącznie dziewięć trofeów. Dla mnie to był przywilej pracować z nim, to wielki profesjonalista, dbający o siebie, o to, by reprezentować jak najwyższy poziom" - mówił Niemiec wskazując, że "Lewy" był przykładem dla młodszych graczy.

"To, że chce ruszyć naprzód, coś zmienić może być dobre dla niego, może też okazać się dobre dla klubu, jeśli chcemy dokonać pewnych przemian. Tak czy inaczej doceniam współpracę z nim, jest wspaniałą osobą, ale też wspaniałym graczem, wciąż graczem klasy światowej" - podkreślił szkoleniowiec.

W dalszej części konferencji Hansi Flick mówił też m.in. o tym, że nie wie jeszcze, kto ostatecznie wzmocni atak Barcelony w miejsce "RL9". Trener napomknął jednak, że w najbliższym meczu z Betisem napastnik zacznie zmagania w podstawowym składzie. "Zasłużył na to, by wszystkie osoby związane z klubem i kibice go pożegnali" - oznajmił.

Więcej niebawem.

Mustafa Kavaz: Musimy być realistami. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport