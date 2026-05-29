Już od kilku tygodni wiadomo, że FC Barcelona i Robert Lewandowski nie doszli do porozumienia w kwestii przedłużenia kontraktu, w związku z czym 37-latek wraz z końcem czerwca stanie się wolnym zawodnikiem i po czterech sezonach opuści stolicę Katalonii. Chociaż ktoś mógłby powiedzieć, że to stosunkowo niedługi czas, przez większość tamtejszych kibiców traktowany jest już jak legenda.

FC Barcelona wytypowała następcę Lewandowskiego. Chce gwiazdę Atletico

"Duma Katalonii" jeszcze przed oficjalnym ogłoszeniem Lewandowskiego sondowała rynek pod kątem znalezienia jego następcy. Od dłuższego czasu na szczycie jej listy życzeń znajduje się Julian Alvarez. Jak przekazał Fabrizio Romano w ostatnich dniach Barca postanowiła przejść od słów do czynów i złożyła za Argentyńczyka lukratywną ofertę.

Jak wynika z informacji dziennikarza mistrzowie Hiszpanii zaproponowali Atletico Madryt 100 milionów euro za napastnika. Sam zawodnik chciałby przenieść się do Barcelony, która pozostaje jego pierwszym wyborem w przypadku odejścia z ekipy "Rojiblancos".

W czwartek poznaliśmy stanowisko Atletico Madryt w tej sprawie. I z zacytowanego przez hiszpańskie media komunikatu wynika, że może dojść do zwrotu akcji.

Atletico wyklucza transfer Alvareza. Stanowcze oświadczenie

Ekipa z Madrytu stanowczo zaprzeczyła, jakoby Barcelona miała już złożyć konkretną ofertę za Alvareza. Poszła o krok dalej i wykluczyła w ogóle jego transfer w letnim okienku transferowym. Nowe ustalenia w tej sprawie poczyniła "MARCA".

Atlético Madryt po raz kolejny zdementowało doniesienia, jakoby Barcelona nawiązała już kontakt w sprawie transferu Juliana Alvareza. Klub jasno dał do zrozumienia, że w ten piątek również nie wpłynęła żadna oferta z Camp Nou. 'To kolejne kłamstwo' - brzmi narracja działaczy.

Jakby tego było mało, Atletico podkreśla, że Alvarez zwyczajnie nie jest na sprzedaż - ma kontrakt ważny do 2030 roku, a w nim zapisaną klauzulę wykupu na poziomie 500 mln euro. Stanowi to zabezpieczenie na wypadek jakiejkolwiek oferty, która mogłaby zostać złożona. Czyżby finalnie miało nie dojść do głośnego transferu.

Podobnie wygląda stanowisko Chelsea w przypadku sprzedązy Joao Pedro, który również trafił na radar "Blaugrany". "The Blues" nie chcą nawet negocjować ceny za Brazylijczyka. FC Barcelona znalazła się tym samym w trudnym położeniu.

Klub z Camp Nou musi liczyć, że sam Argentyńczyk zacznie wywierać na swojego pracodawcę presję i naciskać na transfer. Na ten moment nie wydaje się, żeby snajper miał być na tyle zdeterminowany, żeby ryzykować "wojnę" z działaczami "Los Colchoneros".





