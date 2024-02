Kto zastąpi Xaviego Hernandeza na stanowisku trenera FC Barcelona? To pytanie wciąż pozostaje otwarte. Co więcej, Deco - dyrektor sportowy "Dumy Katalonii" - przyznał otwarcie, że klub nie prowadzi jeszcze rozmów z żadnym trenerem. Przekazał także fatalne wieści dla fanów mistrza Hiszpanii - wprost ogłosił, że latem nie dojdzie do żadnych wielkich transferów. Tym samym odarł ze złudzeń Roberta Lewandowskiego, wobec ostatnich doniesień na temat reprezentanta Polski w hiszpańskich mediach.