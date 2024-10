AP / © 2024 Associated Press

Robert Lewandowski na zgrupowanie przyjechał w garniturze. Tymoteusz Puchacz nie powstrzymał się od komentarza

Podczas gdy reszta piłkarzy postawiła na wygodę i założyła na siebie dresy, na zgrupowaniu Robert Lewandowski pojawił się w garniturze. Koledzy z kadry postanowili zadrwić z lidera "Biało-Czerwonych", kusząc się o uszczypliwe komentarze. "Co ty na komunię przyjechałeś?" - zażartował Tymoteusz Puchacz . Na odpowiedź 36-latka nie musiał długo czekać. "Na twoje urodziny... ale to w maju chyba" - stwierdził napastnik "Dumy Katalonii". Swoje przysłowiowe trzy grosze wtrącił także Jakub Moder . "Ale elegancko" - podsumował krótko pomocnik Brighton.

Jeszcze w poniedziałek stało się jasne, dlaczego na zgrupowanie do stolicy naszego kraju "Lewy" dotarł w eleganckim garniturze. Tego samego dnia jeden z najlepszych piłkarzy świata wziął udział w uroczystości, podczas której klucze do mieszkań otrzymały mistrzyni i wicemistrzynie olimpijskie z Paryża - Aleksandra Mirosław, Daria Pikulik, Julia Szeremeta oraz Klaudia Zwolińska . Jak się okazało, Lewandowski bierze czynny udział w powstawaniu osiedla, na którym zamieszkają nasze sportsmenki.

"Cieszę się, że uczestniczę w tym projekcie nie tylko jako inwestor, ale też jako ktoś, kto aktywnie brał udział w planowaniu wszystkich sportowych elementów, które tam się pojawią . Dobieram specjalistów, którzy wiedzą lepiej ode mnie, co można tam zrealizować. Jestem z tego bardzo, bardzo zadowolony" - przekazał na konferencji prasowej.

Już po zakończeniu tego eventu Lewandowski pojechał prosto do hotelu, co wyjaśnia, dlaczego na zgrupowanie dotarł w eleganckim stroju. Kapitan "Biało-Czerwonych" szybko jednak wymienił ten "outfit" na kadrowe ubrania i wziął udział w konferencji prasowej. W sobotę po raz kolejny zobaczymy go na boisku w narodowych barwach - tego wieczoru Polska zmierzy się z Portugalią na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie. Relację "na żywo" z tego meczu śledzić będzie można na stronie Interii.