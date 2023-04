Lewandowski o urazie: "Nie mogłem chodzić". Żałuje, że nie zszedł z boiska

Do jednej bramki (odc. 89) Czy Bayern Monachium poradzi sobie z Manchesterem City? WIDEO / Do jednej bramki / POLSAT GO

Robert Lewandowski przyznał, że przed meczem z Gironą nie mógł chodzić. "Zawsze chcę grać"

- Dostałem uderzenie przeciwko Realowi, ale zawsze chcę grać, choć w drugiej połowie El Clasico było to trudne. Powinienem był poprosić o zmianę. Wczoraj (w poniedziałek - przyp. red) nie mogłem chodzić, ale starałem się grać bez problemów. Pracowaliśmy z fizjoterapeutami. To część futbolu. Zawszę chcę być gotowy do pomocy moim kolegom z zespołu. To, co dobre, to fakt, że do czasu następnego meczu wszystko będzie już w porządku. Muszę grać lepiej, ale to kopnięcie od Militao pozostawiło moje ciało w złym stanie - przyznał, cytowany przez "Mundo Deportivo".