Lewandowski o tym, co dla Bayernu oznacza jego odejście. Powiedział wprost

Przez ostatnie tygodnie transfer Roberta Lewandowskiego był tematem numer jeden w świecie futbolu. Walka FC Barcelony o polskiego napastnika zakończyła się sukcesem i mówi się, że już niedługo "Lewy" zadebiutuje w barwach hiszpańskiego klubu, podczas meczu z Realem Madryt w Stanach Zjednoczonych.

Reklama

Zadowolony z transferu może być także Bayern Monachium, który za Polaka otrzymał sporą sumę pieniędzy. Co dla Bawarczyków oznacza odejście Lewandowskiego ze strony czysto sportowej? Na to pytanie odpowiedział sam zainteresowany.

W Bayernie już tęsknią za Lewandowskim. "Straciliśmy gwarancję goli"

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Barcelona otwiera drogę Lewandowskiemu do szerszej publiczności. WIDEO Polsat Sport

Lewandowski wprost o przyszłości Bayernu. "Nie jest im potrzebna klasyczna dziewiątka"

W rozmowie z dziennikarzami "Bilda" Polak został zapytany o to, jak jego zdaniem Bayern Monachium poradzi sobie z jego odejściem. Lewandowski nie musiał się długo zastanawiać i od razu odpowiedział na pytanie.

Myślę, że Bayern ma tylu utalentowanych piłkarzy w ataku, że nie jest im potrzebna klasyczna 'dziewiątka'. Ofensywa jest znakomita, klub potrafi nią zarządzać, nawet bez bezpośredniego zastępstwa za mnie. Możliwe, że Bayern odkryje nową tożsamość - przyznał.

Kapitan "Biało-Czerwonych" zdradził, jak wyglądało jego ostatnie spotkanie z bawarską drużyną. "Trener rozmawiał ze mną o moim czasie w Bayernie i powiedział: 'Napisałeś tu niesamowitą historię'. Dodał też, że to był dla niego zaszczyt pracować ze mną. To mnie bardzo uszczęśliwiło" - wspomniał.

Na koniec Lewandowski zachwycał się nad Pinim Zahavim, który pomógł mu z transferem do Barcelony. "On nie jest egoistą. Jedyne, co go interesuje, to dobro jego klientów. Myślę, że w Bayernie wiedzą doskonale, że to profesjonalista"