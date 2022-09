Ciężko nagle wyjść na boisko, gdzie grało się osiem lat, gdzie wygrało się wszystko, gdzie strzeliło się kilkaset bramek. Wyjść naprzeciw kolegom, przyjaciołom, z którymi się spędziło wiele lat. Pomimo tego, że chciałem, to gdzieś tam w głowie pojawiały się co chwile znaki zapytania. To było ciężkie wyzwanie dla mnie

podkreślił.