Lewandowski o krok od "króla futbolu"! Polak podbija historyczny ranking

Mecz Belgia - Polska to spotkanie drugiej kolejki Ligi Narodów 2022/2023. W swoim pierwszym meczu Polska wygrała 2-1 z Walią we Wrocławiu.

Belgia - Polska. Gol Roberta Lewandowskiego po świetnej akcji

Pierwszy gol meczu Belgia - Polska padł w 28. minucie, to była fantastyczna akcja zespołu Czesława Michniewicza. Po wyrzucie z autu, błyskawicznie w pole karne Belgów z piłką wdarł się Piotr Zieliński, odegrał do Sebastiana Szymańskiego, a ten natychmiast zagrał do Roberta Lewandowskiego, który zgubił obstawę obrony. Kapitan reprezentacji Polski przyjął futbolówkę i uderzył ją z powietrza obok bramkarza Belgii. Lewandowski z boiska zszedł w 69. minucie, gdy Polska już przegrywała po dwóch golach Belgów.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Belgia – Polska. Kapitalny gol Roberta Lewandowskiego! WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

Belgia - Polska: 76. gol Roberta Lewandowskiego w reprezentacji

Dla Roberta Lewandowskiego był to 76. gol w reprezentacji Polski. Pierwszego zdobył w swoim debiucie w narodowym zespole, we wrześniu 2008 w San Marino. Tylko dziesięciu piłkarzy w historii strzeliło więcej goli w narodowych barwach. Wśród nich, oprócz kilku nazwisk, które przeciętnemu kibicowi mogą niewiele mówić, są też absolutne sławy futbolu: Cristiano Ronaldo, Leo Messi, Ferenc Puskas, Pelé. Właśnie do słynnego brazylijskiego "króla futbolu" jest Robertowi Lewandowskiemu najbliżej. Strzelenie przez Polaka jeszcze jednego gola w reprezentacji będzie oznaczało wejście do top 10 tego rankingu i zrównanie się z Brazylijczykiem, a strzelenie dwóch - wyprzedzenie go. Po golu z Belgią, Lewandowski jedenasty jest już samodzielnie, a nie ex aequo z Japończykiem Kunishige Kamamoto i Basharem Abdullahem z Kuwejtu.

Do pierwszej trójki rankingu, Robertowi Lewandowskiemu brakuje w tym momencie 13 goli, ale trzeba wziąć pod uwagę, że już niedługo w top 3 znajdzie się zapewne Leo Messi i tę poprzeczkę podniesie. Argentyńczyk swój skok na 4. miejsce w rankingu zawdzięcza pięciu golom strzelonym w tym tygodniu przeciw Estonii. Swój wynik śrubuje też ciągle nie tylko Cristiano Ronaldo, ale też Sunil Chhetri z Indii czy Ali Mabkhout z Emiratów Arabskich. Z kolei wicelider, Irańczyk Ali Daei, był pierwszym piłkarzem w historii, który przekroczył barierę 100 goli dla narodowego zespołu.

Najwięcej goli w reprezentacji narodowej - ranking historyczny