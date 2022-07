Lewandowski Niemcem? Co za wpadka Barca.tv!

Oprac.: Michał Białoński Robert Lewandowski

Rozumiemy, że Robert Lewandowski grał na tyle długo w Bayernie, że można go identyfikować z tym klubem. Nie znaczy to jednak, że powinno się go robić Niemcem, a taką wpadkę zaliczyła telewizja klubowa FC Barcelony.

Zdjęcie Robert Lewandowski został nazwany niemieckim napastnikiem przez Barca.tv /