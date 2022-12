Lewandowski nie zgadza się z karą. "Nie mam żadnych wątpliwości"

Robert Lewandowski nie zgadza się z wysokością kary

FC Barcelona próbowała odwoływać się od kary, szukała kolejnych instancji, ale ostatecznie zawieszenie Polaka zostało podtrzymane i teraz jest to już decyzja ostateczna. Jednak nawet sam piłkarz nie zgadza się z wysokością kary i uważa, że jest ona nieadekwatna w stosunku do przewinienia , które popełnił.

- Ciężko mi zrozumieć tę decyzję. Uważam, że trzy mecze zawieszenia to zdecydowanie za dużo. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. To jest dla mnie bolesne, że nie zagram w aż trzech ligowych spotkaniach - powiedział "Lewy" w rozmowie z katalońskim "Sportem".