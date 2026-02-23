Lewandowski nie zamierzał milczeć po słabym występie. Polak przemówił

Po dwóch meczach rozpoczętych na ławce rezerwowych Robert Lewandowski powrócił do podstawowego składu Barcelony. Wszystko na niedzielne spotkanie z Levante w ramach 25. kolejki rozgrywek LaLiga. Spotkanie to było o tyle ważne, że po szokującej porażce z Gironą 1:2 pozycję lidera objął Real Madryt.

"Królewscy" jednak ulegli w sobotę Osasunie i zaledwie po tygodniu "Duma Katalonii" mogła powrócić na 1. miejsce. By tego dokonać wystarczyło pokonać wspomniane Levante. I tak się stało. Ekipa Hansiego Flicka ograła rywali na Camp Nou 3:0, a 66 minut na boisku spędził Lewandowski.

37-latek nie może jednak zaliczyć swojego występu do udanych, a przy okazji zmiany dał upust swoim emocjom i nie krył niezadowolenia. Jeszcze głośniej było o Yamalu. Całą sytuację skomentował już nawet wspomniany Flick, który przyznał, że nie dziwi go takie zachowanie.

Jakiś czas po zakończeniu meczu głos zabrał właśnie nasz reprezentant, który krótkim wpisem podsumował całe spotkanie.

Trzy słowa Lewandowskiego. Wpis już się niesie

Polak za pośrednictwem mediów społecznościowych dodał kilka zdjęć z rywalizacji oraz dodał trzy słowa od siebie.

- Trzy punkty dodane - napisał.

Rozwiń

Na ten moment post hucznie niesie się po internecie i zgromadził już blisko 200 tysięcy polubień oraz niemal 1000 komentarzy. Najbliższe spotkanie Barcelona rozegra już w sobotę o godz. 16:15. Będzie to starcie z Villarrealem w 26. kolejce LaLiga.

Następnie aktualni mistrzowie Hiszpanii staną przed wielkim wyzwaniem i podejmą się odrobienia czterobramkowej straty z pierwszego meczu półfinałowego Pucharu Króla z Atletico Madryt (3 marca).

Robert Lewandowski MATTHIEU MIRVILLE AFP

Robert Lewandowski AFP

FC Barcelona - Levante UD 3-0. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports Eleven Sports