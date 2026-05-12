Lewandowski nie wytrzymał, Szczęsny zdumiony. Skarcił swojego kolegę

Anna Dymarczyk

Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny mieli co świętować. Razem z FC Barceloną zapewnili sobie mistrzostwo po wygranym El Clasico, a później stali się jednymi z naczelnych postaci na paradzie, która przeszła (i przejechała) ulicami miasta. W pewnym momencie Lewandowski dorwał się do mikrofonu i zabawiał swoich kolegów przede wszystkim po polsku. Nagle padły słowa, które zbulwersowały Szczęsnego. Od razu skarcił kolegę.

Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny z trzecim mężczyzną na dachu pojazdu, z szalikami FC Barcelony podczas świętowania.
Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny świętują mistrzostwo w Barcelonie

Wielu komentatorów było zachwyconych tym, jak podczas świętowania zachowywał się Lewandowski. Stwierdzili, że luz, który zobaczyli, okazał się bezcenny dla jego wizerunku. Czasem mógł jednak przekroczyć pewne granice.

FC Barcelona mogła cieszyć się z kolejnego mistrzostwa kraju. Wygrana w El Clasico sprawiła, że "Blaugrana" jest spokojna o swoją pozycję w tabeli i choć w tym roku nie udało jej się przejść daleko w Lidze Mistrzów, to ciężka praca i tak się opłaciła - trofeum ponownie trafiło do Katalonii.

Zorganizowano wielkie świętowanie na ulicach miasta, w którym wzięli udział wszyscy piłkarze FC Barcelony, w tym Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny. Panowie prezentowali typowo świąteczny nastrój. Szybko stali się gwiazdami całej parady, a ich wypowiedzi po polsku podbiły internet.

W pewnym momencie Lewandowski złapał za mikrofon i nie miał zamiaru już go puszczać. Razem ze Szczęsnym rozmawiali o wielu kwestiach i część z nich nagrała się i trafiła do sieci.

"Tak wracając, trochę ci przerwę. Łatwo jest tak pie****ić głupoty, co?" - zapytał Lewandowski swojego kolegi. Wzburzony Szczęsny od razu zwrócił mu uwagę: "Nie przeklinaj!". Lewandowski stwierdził, że to trafi do Internetu i na Youtube, więc może.

"To jest na żywo! Bądź przykładem dla młodych ludzi, człowieku" - stwierdził jasno zachrypnięty Szczęsny. Widać, że od początku do końca obaj panowie wyśmienicie się bawili. Nagranie zaś stało się hitem w sieci i zostało nawet przetłumaczone.

Dwóch mężczyzn w sportowych ubraniach siedzi na dachu pojazdu, robiąc sobie zdjęcia smartfonami, jeden z nich pokazuje gest uniesionego kciuka.
Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny podczas mistrzowskiej fety Barcelony
Piłkarz w trykocie FC Barcelony trzyma puchar ozdobiony klubowymi szarfami, obok trener ubrany na czarno przemawia do mikrofonu.
FC Barcelona. Na zdjęciu Robert Lewandowski i Hansi Flick
