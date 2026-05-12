Lewandowski nie wytrzymał, Szczęsny zdumiony. Skarcił swojego kolegę

Wielu komentatorów było zachwyconych tym, jak podczas świętowania zachowywał się Lewandowski. Stwierdzili, że luz, który zobaczyli, okazał się bezcenny dla jego wizerunku. Czasem mógł jednak przekroczyć pewne granice.

Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny królami świętowania

FC Barcelona mogła cieszyć się z kolejnego mistrzostwa kraju. Wygrana w El Clasico sprawiła, że "Blaugrana" jest spokojna o swoją pozycję w tabeli i choć w tym roku nie udało jej się przejść daleko w Lidze Mistrzów, to ciężka praca i tak się opłaciła - trofeum ponownie trafiło do Katalonii.

Zorganizowano wielkie świętowanie na ulicach miasta, w którym wzięli udział wszyscy piłkarze FC Barcelony, w tym Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny. Panowie prezentowali typowo świąteczny nastrój. Szybko stali się gwiazdami całej parady, a ich wypowiedzi po polsku podbiły internet.

Robert Lewandowski się nie popisał. Szczęsny go skarcił

W pewnym momencie Lewandowski złapał za mikrofon i nie miał zamiaru już go puszczać. Razem ze Szczęsnym rozmawiali o wielu kwestiach i część z nich nagrała się i trafiła do sieci.

"Tak wracając, trochę ci przerwę. Łatwo jest tak pie****ić głupoty, co?" - zapytał Lewandowski swojego kolegi. Wzburzony Szczęsny od razu zwrócił mu uwagę: "Nie przeklinaj!". Lewandowski stwierdził, że to trafi do Internetu i na Youtube, więc może.

"To jest na żywo! Bądź przykładem dla młodych ludzi, człowieku" - stwierdził jasno zachrypnięty Szczęsny. Widać, że od początku do końca obaj panowie wyśmienicie się bawili. Nagranie zaś stało się hitem w sieci i zostało nawet przetłumaczone.

Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny podczas mistrzowskiej fety Barcelony

FC Barcelona. Na zdjęciu Robert Lewandowski i Hansi Flick

