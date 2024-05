Trener Xavi Hernandez podczas poniedziałkowego meczu FC Barcelona z Realem Sociedad podjął bolesną dla Roberta Lewandowskiego decyzję, zdejmując go z boiska. Reprezentant Polski nie był zadowolony z takiego obrotu spraw i nie krył złości, co przyznał jego szkoleniowiec. To nie pierwsza taka sytuacja w tym sezonie. Ba, Robert Lewandowski jest na dobrej drodze, by pod tym względem wyrównać swój personalny "rekord".