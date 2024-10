Lewandowski nie wytrzymał, miarka się przebrała. O jego słowach grzmią nawet Hiszpanie

Robert Lewandowski ma dość. To sądzi o kolegach z zespołu

"Życzyłbym sobie, żebym dostawał więcej piłek w polu karnym przeciwnika. Nie chcę schodzić po futbolówkę do linii obrony, żeby jej dotknąć, żeby ją mieć gdzieś pod grą, bo to też nie o to chodzi. Z jednej strony muszę być cierpliwy, ale to nie tylko dzisiaj tych podań do mnie w pole karne brakowało. To jest coś, co na pewno musimy poprawić" - mówił.