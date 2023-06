Lewandowski nie ukrywa smutku. Chodzi o decyzję Fernando Santosa

Muszę się pogodzić z tą decyzją. Dla mnie jest to smutne, bo mam z nimi wiele wspaniałych wspomnień. Życie jednak toczy się dalej, a to, czego chciałbym ja, w tym przypadku nie ma znaczenia. Ja nie obserwuję każdego i nie wiem, w jakiej dokładnie są formie. Dla mnie to jest ciężkie, bo jeśli spędzasz z kimś wiele czasu, kolekcjonujesz wspomnienia, a nagle patrzysz, że ich nie ma... to jest ciężki moment.

~ Robert Lewandowski