Lewandowski nie powiedział ostatniego słowa w Barcelonie. Możliwy powrót. Menedżer ujawnia

Robert Lewandowski od pierwszego dnia w Barcelonie poczuł się idolem trybun. Do momentu aż rozkwitł talent Lamine Yamala to Polak był największą gwiazdą zespołu z Camp Nou. Kibice tęsknili za wzorem idola po tym jak z klubem pożegnał się niespodziewanie Leo Messi.

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Takim stał się właśnie "Lewy". Pierwsze dwa sezony w Barcelonie pod tym względem były dla niego bez wątpienia najlepsze. Lewandowski wygrywał nawet w kategorii najczęściej sprzedawanych koszulek. Gdy Yamal wszedł na wyższy poziom, to on przejął rolę u większej części Cules.

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Lewandowski opuścił jednak klub nie dlatego, że nie czuł się kochany przez fanów. Rozstanie, jakie zgotowało mu Camp Nou kompletnie temu przeczy. "Lewy" dostał pożegnanie godne największych legend Barcelony. Odszedł jako piłkarz, który wypełnił swoją misję, przywrócił klub na należne mu miejsce.

Oprócz miłości kibiców sam Lewandowski, a także jego rodzina pokochali mieszkanie w Barcelonie. Żona "Lewego" - Anna otworzyła swoje biznesy w tym mieście. Można założyć, że po zakończeniu amerykańskiej przygody rodzina Lewandowskich wróci do Barcelony, aby tam na stałe zamieszkać.

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Nie można wykluczyć, że wówczas "Lewy" chciałby pełnić jakieś stanowisko w klubie. Pini Zahavi ujawnił, że nie powinno to stanowić problemu. - Powiedział mi: "Przekaż Robertowi, że go kochamy. Jest częścią naszej historii, człowiekiem, który uratował Barcę". Rozumiesz to? "Uratował Barcę" - dokładnie tak powiedział. Dlatego uważam, że jeżeli Lewandowski będzie kiedyś chciał pracować dla Barcy, to znajdzie się tam dla niego miejsce - powiedział agent Polaka w rozmowie z "WP SportoweFakty".

Trudno się temu dziwić. Lewandowski zasilił barwy Barcelony gdy ta zmagała się z poważnym kryzysem finansowym. Polak przyjął warunki klubu i przez cztery lata napisał piękną historię w jego barwach. Wystąpił łącznie w 193 spotkaniach. Strzelił 120 goli i 24 razy asystował. Wygrał wszystko oprócz Ligi Mistrzów.

Robert Lewandowski Chris Arjoon/Icon Sportswire East News





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