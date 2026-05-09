Karol Nawrocki jest fanem przede wszystkim Lechii Gdańsk. Jak sam opowiadał, mecze "Biało-Zielonych" oglądał z wysokości trybun już w latach 80-tych w towarzystwie swojego ojca. Z aktywnej realizacji swojej pasji nie zrezygnował także w trakcie swojej prezydentury, wielokrotnie pojawiając się na sportowych arenach. Na jego liście nie mogło zabraknąć także Polsat Plus Areny, na której głowa naszego państwa oglądała sierpniowe starcie Lechii z Motorem Lublin.

Byłeś, jesteś, będziesz zawsze kibicem Lechii

Prezydent RP ma jednak także swoje wyraźne preferencje na międzynarodowej arenie piłkarskiej. Opowiedział niegdyś o nich otwarcie podczas swojej wizyty u Krzysztofa Stanowskiego w studiu Kanału Zero.

FC Barcelona czy Real Madryt? Karol Nawrocki wybrał stronę barykady

- Komu pan kibicuje z zagranicznych klubów? - zagadnął Krzysztof Stanowski Karola Nawrockiego podczas transmitowanej na żywo rozmowy.

- Najbardziej Chelsea. Jestem solidarny ze swoim synem - odpadł prezydent. A przypomnijmy, że o sympatii do "The Blues" sporo mówiło się już w trakcie kampanii, podczas której walczył o wstąpienie na najważniejszy urząd w państwie.

Potem gospodarz "Godziny Zero" poprosił także, by głowa naszego państwa zabrała swoje stanowisko w niezwykle rozpalonym piłkarskim sporze, dotyczącym wyboru pomiędzy FC Barcelona i Realem Madryt. Okazało się, że nawet gra Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego w barwach "Dumy Katalonii" nie odwiodła Karola Nawrockiego od sympatii wobec klubu z Estadio Santiago Bernabeu.

Jestem za "Królewskimi". Ale Barcelona potrafi grać w piłkę

Dodał przy tym, że choć względem Barcelony "nie czuje" zupełnie sympatii, to mimo wszystko docenia "umiejętność poruszania się na arenie piłkarskiej".

Już w niedzielę będziemy świadkami kolejnego starcia "Dumy Katalonii" z Realem Madryt, a rozgrywane na Camp Nou "El Clasico" może przesądzić o losach mistrzostwa Hiszpanii. Barcelona potrzebuje zaledwie remisu w starciu z odwiecznym rywalem, by obronić tytuł. Początek meczu o godzinie 21:00. Transmisja na antenie Eleven Sports 1.

