Lewandowski nie pomógł. Znamy decyzję Nawrockiego. Przekazał ją całej Polsce

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

Karol Nawrocki to nie tylko prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, ale też znany fan futbolu. A w świecie piłki nożnej często nie ma miejsca na kompromisy. Na kompromis nie zdecydowała się więc także głowa naszego państwa, obierając klarownie jedną ze stron w niezwykle palącym "sporze". Jego decyzji nie mogli zmienić nawet jego rodacy. Robert Lewandowski - podobnie jak Wojciech Szczęsny - okazał się całkowicie bezradny.

Robert Lewandowski w barwach FC Barcelona oraz prezydent RP Karol Nawrocki
Na zdjęciu Robert Lewandowski oraz Karol NawrockiMiguel RIOPA / AFP / Petras Malukas / AFPAFP

Karol Nawrocki jest fanem przede wszystkim Lechii Gdańsk. Jak sam opowiadał, mecze "Biało-Zielonych" oglądał z wysokości trybun już w latach 80-tych w towarzystwie swojego ojca. Z aktywnej realizacji swojej pasji nie zrezygnował także w trakcie swojej prezydentury, wielokrotnie pojawiając się na sportowych arenach. Na jego liście nie mogło zabraknąć także Polsat Plus Areny, na której głowa naszego państwa oglądała sierpniowe starcie Lechii z Motorem Lublin.

Byłeś, jesteś, będziesz zawsze kibicem Lechii
zwrócili się wówczas do Karola Nawrockiego miejscowi fani w formie transparentu

Prezydent RP ma jednak także swoje wyraźne preferencje na międzynarodowej arenie piłkarskiej. Opowiedział niegdyś o nich otwarcie podczas swojej wizyty u Krzysztofa Stanowskiego w studiu Kanału Zero.

To łączy Michalczewskiego z Nawrockim i Tuskiem. Zaczęło się w dzieciństwie

FC Barcelona czy Real Madryt? Karol Nawrocki wybrał stronę barykady

- Komu pan kibicuje z zagranicznych klubów? - zagadnął Krzysztof Stanowski Karola Nawrockiego podczas transmitowanej na żywo rozmowy.

- Najbardziej Chelsea. Jestem solidarny ze swoim synem - odpadł prezydent. A przypomnijmy, że o sympatii do "The Blues" sporo mówiło się już w trakcie kampanii, podczas której walczył o wstąpienie na najważniejszy urząd w państwie.

Nawrocki nie mógł tego odpuścić. Pokazały go kamery TVP. Podczas hymnu Polski

Potem gospodarz "Godziny Zero" poprosił także, by głowa naszego państwa zabrała swoje stanowisko w niezwykle rozpalonym piłkarskim sporze, dotyczącym wyboru pomiędzy FC Barcelona i Realem Madryt. Okazało się, że nawet gra Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego w barwach "Dumy Katalonii" nie odwiodła Karola Nawrockiego od sympatii wobec klubu z Estadio Santiago Bernabeu.

Jestem za "Królewskimi". Ale Barcelona potrafi grać w piłkę
ogłosił publicznie prezydent RP

Dodał przy tym, że choć względem Barcelony "nie czuje" zupełnie sympatii, to mimo wszystko docenia "umiejętność poruszania się na arenie piłkarskiej".

Już w niedzielę będziemy świadkami kolejnego starcia "Dumy Katalonii" z Realem Madryt, a rozgrywane na Camp Nou "El Clasico" może przesądzić o losach mistrzostwa Hiszpanii. Barcelona potrzebuje zaledwie remisu w starciu z odwiecznym rywalem, by obronić tytuł. Początek meczu o godzinie 21:00. Transmisja na antenie Eleven Sports 1.

Zobacz również:

Stanisław Oślizło odebrał puchar z rąk Karola Nawrockiego. Prezydent pokazał zdjęcie
Sportowe życie

Zaskoczenie. Nawrocki ruszył w stronę legendy. 88-latek złapał się za głowę

Tomasz Brożek
Tomasz Brożek
Mężczyzna w garniturze i krawacie siedzi przy stole, na tle marmurowego kominka i biało-czerwonej flagi.
Prezydent RP Karol NawrockiDan KitwoodAFP
Mężczyzna w sportowym stroju wykonuje rozgrzewkowe ćwiczenie, unosi nogę wysoko do góry, a na pierwszym planie widoczny jest jasny, neonowy but piłkarski pokryty trawą.
Robert LewandowskiBradley CollyerEast News
Zawodnik w białym stroju piłkarskim z numerem 10 i nazwiskiem „Mbappé” siedzi na murawie stadionu, spoglądając w bok.
Kylian MbappeJOSE LUIS CONTRERASAFP
Espanyol Barcelona - Real Madryt. Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sports)Eleven SportsEleven Sports

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja