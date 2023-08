Lewandowski nie owijał w bawełnę, szczerze o końcu kariery. Padły wymowne słowa

Robert Lewandowski to bez cienia wątpliwości jeden z najbardziej popularnych, jak i najlepszych piłkarzy biegających po europejskich boiskach. Przez lata gry w Bundeslidze ugruntował swoją pozycję w futbolu, udowadniając, że nie ma dla niego barier i granic, których nie byłby w stanie pokonać. Przebicie rekordu strzeleckiego Gerda Mullera pokazało, że "Lewy" jest gotowy na podbój kolejnej, czołowej ligi Starego Kontynentu.

Ostatecznie kapitan reprezentacji Polski wylądował w FC Barcelonie, z którą w ostatnim czasie przygotowywał się do kolejnego sezonu 2023/2024. Niestety, ale pobyt w Stanach Zjednoczonych, nie był dla napastnika Blaugrany zbyt owocny. Podczas rozegranych spotkań jego dyspozycja pozostawiała wiele do życzenia, a on sam nie czuł się zbyt pewnie po atakowanej stronie boiska.