Lewandowski nie musi obawiać się o przyszłość. Tak powiększa swój majątek

Robert Lewandowski to jeden z najlepszych, a co za tym idzie najlepiej zarabiających piłkarzy na świecie. Polski snajper nie roztrwania jednak swojego majątku i mądrze inwestuje pieniądze. Nie jest tajemnicą, że jest on udziałowcem w kilku znanych spółkach. Jedna z jego inwestycji może być jednak sporym zaskoczeniem - i to nawet dla kibiców, którym wydaje się, że o "Lewym" wiedzą już wszystko.