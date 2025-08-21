21 sierpnia jest wyjątkowym dniem w kalendarzu Roberta Lewandowskiego. Najskuteczniejszy zawodnik w historii reprezentacji Polski tego dnia obchodzi swoje urodziny. Taki, a nie inny termin prywatnego święta nie pozwala jednak na to, by w pełni skupić się na celebracji. Każdego roku w tym czasie na dobre rozkręca się sezon ligowy i w karierze "Lewego" wielokrotnie zdarzało się, że w okolicach swoich urodzin rozgrywał kolejne spotkania.

Nie inaczej było w 2022 roku. Był to niezwykle specyficzny okres w życiu Roberta Lewandowskiego. Kapitan reprezentacji Polski po 12 latach gry w Niemczech zdecydował się zmienić otoczenie i wyjechać do innego kraju. Wybór padł na FC Barcelonę i występy w hiszpańskiej La Liga, rozgrywkach o zupełnie innej specyfice od niemieckiej Bundesligi.

Pierwsze występy w barwach "Dumy Katalonii" Lewandowski notował w przedsezonowych sparingach. Miejscowej publiczności w najlepszy możliwy sposób przedstawił się przy okazji spotkania o Puchar Gampera z meksykańskim Pumas. Polak w przeciągu 20 minut zanotował swojego premierowego gola w nowym zespole, a do tego wszystkiego dołożył dwie asysty.

Na pierwszy indywidualny sukces w oficjalnym spotkaniu Polak musiał poczekać chwilkę dłużej. Formalny debiut w barwach Barcelony zakończył się sporym rozczarowaniem. Zespół prowadzony w tamtych czasach przez Xaviego na inaugurację sezonu przed własną publicznością zaledwie bezbramkowo zremisował z Rayo Vallecano.

Nie mógł wymarzyć sobie lepszego prezentu na urodziny. W dniu swojego święta rozpoczął strzelanie dla Barcelony

Wyjazdowy mecz z Realem Sociedad w ramach 2. kolejki La Liga wypadł dokładnie w dniu 34. urodzin reprezentanta Polski. No i Lewandowski sam zadbał o wyjątkowo przyjemny prezent z tej okazji. Oficjalnie otwierając przy okazji kolejny rozdział w swojej karierze piłkarskiej.

Lewandowski nie kazał długo czekać kibicom na przebłysk swojego strzeleckiego geniuszu. Już w 44. sekundzie Polak wykorzystał szybką kontrę Barcelony skwitowaną precyzyjnym dograniem Alejandro Balde. "Lewy" umiejętnie urwał się kryjącym go obrońcom przeciwnika i strzałem przy bliższym słupku rozpoczął strzelanie na boiskach La Liga.

Na przerwę piłkarze obu drużyn schodzili przy remisowym wyniku. Na trafienie Lewandowskiego bardzo szybko odpowiedział Alexander Isak, dzisiaj napastnik Newcastle United, z którego za wszelką cenę stara się odejść. W drugiej połowie polski snajper udowodnił swoją świetną dyspozycję, zasłużenie sięgając po tytuł zawodnika meczu.

Barcelonę na prowadzenie w 66. minucie wyprowadził Ousmane Dembele. Zaledwie dwie minuty później po raz drugi w tym spotkaniu błysnął "Lewy". Polak świetnie odnalazł się w polu karnym przeciwnika i przechwycił lekko ekwilibrystyczne podanie Ansu Fatiego i bez żadnych problemów pokonał Alexa Remiro. To nie był jednak koniec popisów Lewandowskiego. Decydujący cios pieczętujący wygraną 4:1 Barcelony w 79. minucie zadał Fati, który wykorzystał widowiskowe dogranie Polaka.

Robert Lewandowski bardzo szybko zaaklimatyzował się w Barcelonie. Wraz z nią dwukrotnie sięgnął po mistrzostwo Hiszpanii oraz Superpuchar, a w minionym sezonie dołączył do tego również Puchar Króla. Indywidualnie już w swoim debiutanckim sezonie sięgnął po koronę króla strzelców.

Na starcie swojego czwartego sezonu w Katalonii Lewandowski może pochwalić się 101 golami strzelonymi w barwach FC Barcelony. Wiele wskazuje na to, że okazja do podreperowania dorobku strzeleckiego przyjdzie już w najbliższy weekend. Zmagający się w ostatnim czasie z problemami zdrowotnymi polski napastnik ma być gotowy na starcie z Levante. Relację z tego meczu będzie można śledzić na łamach serwisu Interia Sport.

