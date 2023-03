Lewandowski nie mógł uwierzyć własnym oczom! Taka akcja w Dniu Kobiet

Symbolem akcji jest "Lila Barca", czyli barwa powstała z połączenia dwóch kolorów, bordowego i granatowego, widocznych w herbie "Blaugrany" - to właśnie dlatego wiele materiałów zamieszczanych ostatnio przez FCB w sieci zawiera w sobie specyficzny odcień fioletowego:

Robert Lewandowski ze specjalnym przesłaniem z okazji Dnia Kobiet. Wspomógł Marię Leon w akcji

Głównym hasłem całego przedsięwzięcia jest sformułowanie "Równość jest w naszych barwach" - i takie też słowa wypowiedzieli Robert Lewandowski oraz zawodniczka żeńskiej drużyny Barcelony , Maria Leon . We wczesne środowe popołudnie na kanale YouTube ekipy z Camp Nou pojawił się specjalny materiał, w którym początkowo głos zabrał " Lewy ":

Zadaniem polskiego gwiazdora było przeczytanie kilku internetowych komentarzy dotyczących kobiecej piłki nożnej lub tekstów kierowanych wprost do futbolistek. "Idź do kuchni", "Gorąca z ciebie laska" - takie słowa odczytał m.in. " RL9 " i... momentami był wręcz załamany poziomem takich i podobnych stwierdzeń. "Katastrofa" - stwierdził.

Potem do akcji wkroczyła Leon. "Otrzymujemy tego typu wiadomości dzień w dzień tylko dlatego, że jesteśmy kobietami" - mówiła. "Dla nas wszystkich, będziemy dalej domagać się naszych praw z jasnym celem: by wszystkie kobiety, które przyjdą po nas, mogły zajść jeszcze dalej niż my" - skwitowała.