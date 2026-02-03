Lewandowski nie mógł uwierzyć. Absurdalna oferta. "Nie wstyd panu?"

Kibice niejednokrotnie upatrują w swoich idolach nie tylko źródła wielkich sportowych emocji i powodów do chluby, ale też szukają u nich pomocy na życiowych zakrętach.

Bohaterką dość osobliwej sytuacji znalazła się niegdyś choćby Iga Świątek. Polska tenisistka - o czym opowiedziała w jednym z wywiadów jej PR menadżerka Daria Sulgostowska - dostała ofertę wykupu połowy nieruchomości objętej hipoteką.

Kiedyś ktoś zapytał, czy Iga nie chciałaby zostać współwłaścicielką domu w jakiejś małej miejscowości, ponieważ nie ma pieniędzy na spłatę kredytu

Historia z kredytem na pierwszym planie przydarzyła się także kiedyś Robertowi Lewandowskiemu, który otrzymał od jednego z kibiców list z prośbą o pomoc.

Robert Lewandowski proszony o pomoc. Chodziło o kredyt we frankach

Opowiedział ją niegdyś na kanale "Meczyki" Jakub Kwiatkowski, a więc były rzecznik oraz team manager reprezentacji Polski, który został zapytany o najbardziej kuriozalną prośbę, jaką otrzymał podczas swojej pracy w piłkarskiej centrali.

- Jedna mi się przypomina, była totalnie absurdalna. Kiedyś na zgrupowaniu był pan jakiś w recepcji hotelowej. Oczywiście, tam masa ludzi się kręci, którzy próbują skorzystać na tym, że jest reprezentacja. Ktoś mnie poprosił, że jakiś pan mnie szuka. Wychodzę i starszy człowiek, taki powiedzmy w słusznym wieku, po pięćdziesiątce. Miał strasznie smutny wyraz twarzy, prawie łzy w oczach i zapytał mnie, czy mogę mu w czymś pomóc. Ja go spytałem, o co chodzi. A on mówi, że ma list do Roberta Lewandowskiego. Faktycznie miał kopertę zaadresowaną: "Robert Lewandowski". Myślałem sobie: "Kurczę, pewnie jakieś chore dziecko ma czy coś - rozpoczął swoją opowieść Jakub Kwiatkowski, który wziął wówczas kopertę, kazał jej nadawcy cierpliwie czekać i przekazał ją "Lewemu" podczas kolacji.

W trakcie posiłku - jak stwierdził - zdążył już nawet zapomnieć o całej sprawie, ale potem czekała go kolejna rozmowa z kapitanem kadry.

- Skończyła się ta kolacja, Robert podchodzi, spojrzał się na mnie, zostawił ten list i zrobił taką minę bardzo zniesmaczoną. Nie miał do mnie pretensji, bo nie ja to napisałem. I on mówi, że co ci ludzie nie mają w głowie - relacjonował ciąg zdarzeń były rzecznik kadry.

Jakub Kwiatkowski sam spojrzał więc w treść korespondencji i zobaczył, o co nadawca prosił Lewandowskiego.

Napisał, że ma kredyt we frankach i czy mu Robert go nie spłaci

Następnie udał się do wspomnianego mężczyzny, który patrzył na niego z nadzieją w oczach.

- Widział? - zapytał go.

- Widział. Ja też widziałem - odpowiedział Jakub Kwiatkowski. Po czym zrugał swojego rozmówcę.

Nie wstyd tak panu? Ja też mam kredyt we franku, znam Roberta i w życiu bym nie przypuszczał, żeby go spytać, czy mi nie spłaci kredytu

Robert Lewandowski AFP

Robert Lewandowski JOSE BRETON East News

Robert Lewandowski ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER East News

