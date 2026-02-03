Partner merytoryczny: Eleven Sports

Lewandowski nie mógł uwierzyć. Absurdalna oferta. "Nie wstyd panu?"

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

Wielka sława i rozpoznawalność ma swoje dobre, ale i złe strony. Uwielbienie fanów może bowiem przybrać różne formy. Zdarza się, że wiąże się one z propozycją absurdalnie brzmiących ofert. Nie inaczej jest w przypadku Roberta Lewandowskiego. Treść jednej z propozycji, którą niegdyś usłyszał kapitan reprezentacji Polski ujawnił jakiś czas temu jej były rzecznik Jakub Kwiatkowski. A reakcja "Lewego" mówiła wszystko.

Mężczyzna w granatowej marynarce i białej koszulce trzymający długopis, w tle zamazane sylwetki innych osób.
Robert Lewandowski - napastnik reprezentacji Polski i FC BarcelonaWojciech Olkusnik/East News East News

Kibice niejednokrotnie upatrują w swoich idolach nie tylko źródła wielkich sportowych emocji i powodów do chluby, ale też szukają u nich pomocy na życiowych zakrętach.

Bohaterką dość osobliwej sytuacji znalazła się niegdyś choćby Iga Świątek. Polska tenisistka - o czym opowiedziała w jednym z wywiadów jej PR menadżerka Daria Sulgostowska - dostała ofertę wykupu połowy nieruchomości objętej hipoteką.

Kiedyś ktoś zapytał, czy Iga nie chciałaby zostać współwłaścicielką domu w jakiejś małej miejscowości, ponieważ nie ma pieniędzy na spłatę kredytu
ujawniła przedstawicielka wiceliderki rankingu WTA w rozmowie z portalem "Forum Trenera"

Historia z kredytem na pierwszym planie przydarzyła się także kiedyś Robertowi Lewandowskiemu, który otrzymał od jednego z kibiców list z prośbą o pomoc.

Zobacz również:

FC Barcelona
La Liga

Najbliższa przyszłość Lewandowskiego wyjaśniona. Hiszpanie odkryli karty

Michał Chmielewski
Michał Chmielewski

    Robert Lewandowski proszony o pomoc. Chodziło o kredyt we frankach

    Opowiedział ją niegdyś na kanale "Meczyki" Jakub Kwiatkowski, a więc były rzecznik oraz team manager reprezentacji Polski, który został zapytany o najbardziej kuriozalną prośbę, jaką otrzymał podczas swojej pracy w piłkarskiej centrali.

    - Jedna mi się przypomina, była totalnie absurdalna. Kiedyś na zgrupowaniu był pan jakiś w recepcji hotelowej. Oczywiście, tam masa ludzi się kręci, którzy próbują skorzystać na tym, że jest reprezentacja. Ktoś mnie poprosił, że jakiś pan mnie szuka. Wychodzę i starszy człowiek, taki powiedzmy w słusznym wieku, po pięćdziesiątce. Miał strasznie smutny wyraz twarzy, prawie łzy w oczach i zapytał mnie, czy mogę mu w czymś pomóc. Ja go spytałem, o co chodzi. A on mówi, że ma list do Roberta Lewandowskiego. Faktycznie miał kopertę zaadresowaną: "Robert Lewandowski". Myślałem sobie: "Kurczę, pewnie jakieś chore dziecko ma czy coś - rozpoczął swoją opowieść Jakub Kwiatkowski, który wziął wówczas kopertę, kazał jej nadawcy cierpliwie czekać i przekazał ją "Lewemu" podczas kolacji.

    Zobacz również:

    Robert Lewandowski
    Robert Lewandowski

    Zostały dwa miesiące. Media: Przełomowe wieści ws. przyszłości Lewandowskiego

    Łukasz Olszewski
    Łukasz Olszewski

      W trakcie posiłku - jak stwierdził - zdążył już nawet zapomnieć o całej sprawie, ale potem czekała go kolejna rozmowa z kapitanem kadry.

      - Skończyła się ta kolacja, Robert podchodzi, spojrzał się na mnie, zostawił ten list i zrobił taką minę bardzo zniesmaczoną. Nie miał do mnie pretensji, bo nie ja to napisałem. I on mówi, że co ci ludzie nie mają w głowie - relacjonował ciąg zdarzeń były rzecznik kadry.

      Jakub Kwiatkowski sam spojrzał więc w treść korespondencji i zobaczył, o co nadawca prosił Lewandowskiego.

      Napisał, że ma kredyt we frankach i czy mu Robert go nie spłaci
      ujawnił

      Następnie udał się do wspomnianego mężczyzny, który patrzył na niego z nadzieją w oczach.

      - Widział? - zapytał go.

      - Widział. Ja też widziałem - odpowiedział Jakub Kwiatkowski. Po czym zrugał swojego rozmówcę.

      Nie wstyd tak panu? Ja też mam kredyt we franku, znam Roberta i w życiu bym nie przypuszczał, żeby go spytać, czy mi nie spłaci kredytu
      opowiadał Jakub Kwiatkowski

      Zobacz również:

      Robert Lewandowski
      Robert Lewandowski

      Zadzwonili do Lewandowskiego, tematem zimowy transfer. Ujawniono decyzję Polaka

      Tomasz Chabiniak
      Tomasz Chabiniak
        Mężczyzna w czerwonej koszulce z godłem Polski siedzi przy stole podczas konferencji prasowej, w tle ścianka z logo sponsora, na twarzy zamyślony wyraz.
        Robert LewandowskiAFP
        Piłkarz w stroju FC Barcelony odbija głową żółto-fioletową piłkę podczas meczu, w tle rozmyta widownia stadionu.
        Robert LewandowskiJOSE BRETONEast News
        Mężczyzna w ciepłej sportowej kurtce z godłem Polski na piersi uśmiecha się, siedząc w jasnym otoczeniu stadionowym z rozmytym tłem.
        Robert LewandowskiANDRZEJ IWANCZUK/REPORTEREast News
        FC Barcelona przygotowuje się do pierwszego starcia w Pucharze Króla. WIDEOAssociated Press© 2025 Associated Press

        Najnowsze

      • Piłka nożna
      • Żużel
      • Zimowe
      • Koszykówka
      • Sporty walki
      • Siatkówka
      • Hokej
      • Piłka ręczna
      • Tenis
      • Motorowe
      • Inne
      • Redakcja