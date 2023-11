Lewandowski nie mógł uwierzyć, a prawda jest brutalna. Polak znów ucierpiał

La Liga nie chce chyba promować gry ofensywnej. Są sytuacje, gdy naprawdę pozwala się na tyle rzeczy w defensywie, a gdy ja zrobię jeden faul, to od razu jest interpretacja, że to przewinienie i najlepiej żółta kartka, żeby nie było problemu. (...) Czasami w polu karnym, gdy obrońca nie patrzy na piłkę, a tylko na to, by cię zatrzymać, to wiadomo, że nie ma piłki nawet w swoim interesie. Są sędziowie obsługujący system VAR, którzy powinni to widzieć. Nie pomagają w tym, żeby zabić takie granie. Tylko wręcz przeciwnie. Zachęcają, żeby tak robić