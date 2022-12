Robert Lewandowski też uważa, że mundial będzie decydujący. W związku z tym wskazał swojego faworyta do zdobycia Złotej Piłki.

- Jest może jeszcze jeden zawodnik grający w tym samym klubie, ale Puchar Świata decyduje o tym, kto wygra go w tym sezonie, a Leo jest teraz na pewno jest teraz na czele, bo wygrał wszystko, co mógł. Teraz może się w pełni cieszyć - przyznał Lewandowski.

Ósma Złota Piłka dla Messiego? Lewandowski jest o tym przekonany

Polak stwierdził, że tylko kolega Lionela Messiego z Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe, mógłby mu zagrozić. To jednak Argentyńczyka wskazał, jako faworyta do zdobycia nagrody. Dla Messiego byłaby to ósma Złota Piłka w karierze!