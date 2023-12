Lewandowski nie ma wyboru, zapadła decyzja. Barcelona wydała w nocy komunikat

Nie obyło się bez problemów, ale FC Barcelona zdołała pokonać w środę Almerię 3:2 . Nieoczekiwanym bohaterem drużyny prowadzonej przez trenera Xaviego Hernandeza został Sergi Roberto, który wskoczył do pierwszego składu i skompletował dublet. To jego trafienie z 83. minuty zapewniło "Dumie Katalonii" zwycięstwo. Warto zaznaczyć, że asystę przy tej bramce zanotował Robert Lewandowski.

As Sportu / INTERIA.PL / interia As Sportu 2023. Iga Świątek kontra Aleksander Śliwka. Kto powinien wygrać wielki finał plebiscytu? Zagłosuj! Iga Świątek Aleksander Śliwka Zagłosuj

Reprezentant Polski sam mógł trafić do siatki i to kilkukrotnie. Kolejny raz w tym sezonie zabrakło mu jednak skuteczności, a na dodatek kapitalnie między słupkami spisywał się golkiper Almerii - Luis Maximiano. Po spotkaniu hiszpańskie media wytknęły Robertowi Lewandowskiemu to, że nie zdołał strzelić gola, ale i doceniły przy tym za swobodę w dochodzeniu do sytuacji bramkowych.

Nie zdołał strzelić gola w meczu Almerią, choć miał kilka sytuacji. Poprawił się jednak, pod tym względem ponieważ w poprzednich spotkaniach nie znajdował się nawet w odpowiednim miejscu. I tak zdołał odegrać kluczową rolę w zwycięstwie, asystując Sergiemu Roberto przy bramce na 3:2 ~ ocenili występ Roberta Lewandowskiego eksperci z katalońskiego dziennika "Mundo Deportivo"

FC Barcelona opublikowała kadrę na mecz z Club America. Robert Lewandowski powołany przez Xaviego

Potyczka z Almerią była dla FC Barcelona ostatnim meczem La Liga w tym roku, w grudniu podopieczni trenera Xaviego Hernandeza rozegrają jednak jeszcze jedno spotkanie. Będzie to sparing z meksykańskim zespołem Club America, który zostanie rozegrany w Dallas 22 grudnia o godzinie 3 w nocy czasu polskiego. Jeszcze w środę "Duma Katalonii" wydała komunikat, ogłaszając listę piłkarzy powołanych do kadry meczowej na to starcie.

Xavi Hernandez weźmie ze sobą do Stanów Zjednoczonych swoich najlepszych piłkarzy. Na pokład samolotu będzie musiał więc wsiąść - zamiast udać się na Święta do Polski - także Robert Lewandowski. Jedynym z czołowych zawodników "Dumy Katalonii", który został oszczędzony przez trenera jest Ronald Araujo. Jak informują media, urugwajski obrońca wciąż odczuwa ból po urazie twarzy i ma udać się w czwartek do lekarza.

Po rozegraniu wspomnianego meczu towarzyskiego FC Barcelona wróci do gry dopiero 4 stycznia, mierząc się na wyjeździe w meczu ligowym z ekipą Las Palmas.

Robert Lewandowski - snajper FC Barcelona oraz reprezentacji Polski /

Robert Lewandowski - piłkarz FC Barcelona oraz kapitan reprezentacji Polski /