Lewandowski "nie lubi" tego rywala. Pierwszy mecz i taki cios. Zmienne szczęście

FC Barcelona w tegorocznym sezonie spisuje się bardzo dobrze. "Duma Katalonii" jest liderem rozgrywek La Liga od wielu tygodni. Podopieczni Hansiego Flicka wygrali na początku stycznia Superpuchar Hiszpanii, następnie awansowali do 1/8 finału Ligi Mistrzów oraz do półfinału Pucharu Króla.

Lewandowski "nie lubi" Atletico. Ten mecz musiał zapaść Polakowi w pamięci

Kibice z pewnością ujrzą Roberta Lewandowskiego w akcji. Okazuje się, że Atletico nie jest ulubionym zespołem polskiego napastnika. 37-latek 13 razy rywalizował z drużyną prowadzoną przez Diego Simeone i strzelił zaledwie pięć goli. Lewandowski grał z Atletico jako piłkarz Bayernu (5 razy) oraz Barcelony (8 razy). Jego zespoły wygrały dziewięć spotkań, trzy razy przegrały i raz zremisowały.

Najbardziej burzliwe i bolesne dla polskiego napastnika było jednak pierwsze starcie z drużyną Simeone. Miało to miejsce w półfinałach Ligi Mistrzów sezonu 2015/16. Bayern był wielkim faworytem tego starcia, ale odpadł z rozgrywek. Pierwszy mecz odbył się na Vicente Calderon, a więc nieistniejącym już stadionie w Madrycie. Już w 11. minucie indywidualną akcją popisał się Saul Niguez, który strzelił jedynego gola w spotkaniu.

Rewanż w Monachium odbył się tydzień później. Xabi Alonso wyprowadził drużynę prowadzoną wówczas przez Pepa Guardiolę na prowadzenie. Pomocnik zdobył gola bezpośrednio z rzutu wolnego i tym samym Bawarczycy odrobili straty. W drugiej połowie wyrównującego gola strzelił Antoine Griezmann i Bayern potrzebował dwóch goli, aby wywalczyć awans do półfinału. Kwadrans przed końcowym gwizdkiem na listę strzelców wpisał się Lewandowski, ale Bayern nie zdołał odwrócić losów dwumeczu. Tamto spotkanie to był też festiwal niewykorzystanych rzutów karnych. Jeszcze w pierwszej połowie Jan Oblak obronił jedenastkę wykonywaną przez Thomasa Mullera. Z kolei w końcówce spotkania Manuel Neuer uczynił to samo przy strzale Fernando Torresa.

- Zasłużyliśmy na finał, i bardzo nas boli że to nie my w nim zagramy. Atletico miało jedną sytuację i ją wykorzystało. To bardzo boli - mówił Lewandowski w rozmowie z Canal+. - Można analizować. Był rzut karny karny, mogło być 2:0, ale nie ma co zwalać winy na kogoś. Graliśmy dobrze w piłkę, strzeliliśmy dwie bramki, ale to było za mało - dodał zawiedziony Polak.

To było najboleśniejsze dla Lewandowskiego starcie z tym rywalem, który sprawia mu problemy. Jeśli przeanalizujemy sobie wszystkie drużyny z Hiszpanii, którym Polak strzelał gole to Atletico znajduje się dopiero na siódmym miejscu w liczbie trafień, choć jest na drugim, jeśli chodzi o rozegrane mecze.

Lewandowski kontra zespoły z Hiszpanii:

Real Madryt - 18 meczów, 12 goli (0,66 gola/mecz)

Valencia - 6 meczów, 9 goli (1,5 gola/mecz)

Celta - 7 meczów 8 goli (1,14 gola/mecz)

Alaves - 5 meczów, 7 goli (1,4 gola/mecz)

Villarreal - 9 meczów 6 goli (0,66 gola/mecz)

Athletic - 8 meczów 6 goli (0,75 gola/mecz)

Atletico - 13 meczów 5 goli (0,38 gola/mecz)

Robert Lewandowski AFP

Robert Lewandowski JOSEP LAGO AFP

Robert Lewandowski JOAN MONFORT East News

PGE Budowlani Łódź - #VolleyWrocław. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport