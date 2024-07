Lewandowski nie kryje, Polak ogłasza wprost. Skomentował gorące plotki

Manchester City, Real Madryt i AC Milan - to lista rywali, z którymi FC Barcelona zmierzy się podczas tournée w USA. Mecz "Dumy Katalonii" w ekipą Pepa Guardioli zostanie rozegrany już w nocy z wtorku na środę o godzinie 1.00 czasu polskiego. Przed startem rozgrywek La Liga podopieczni trenera Hansiego Flicka zagrają jeszcze z AS Monaco o Puchar Gampera.

Mecze towarzyskie to okazja dla nowego trenera Hansiego Flicka na to, by lepiej poznać swoich podopiecznych i wdrożyć do gry drużyny swoją myśl szkoleniową. O współpracy ze swoim znajomym z czasów gry dla Bayernu Monachium, a także trudnej minionej kampanii wypowiedział się podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych Robert Lewandowski.