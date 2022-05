"Lewandowski nie jest diwą". Były prezes Bayernu o możliwych losach Polaka

Robert Lewandowski zadecydował, że nie będzie przedłużać swojej umowy z Bayernem Monachium - nie oznacza to jednak, że mamy już pewność co do tego, gdzie Polak spędzi najbliższy rok. Jego kontrakt z "Gwiazdą Południa" wygasa bowiem dopiero w czerwcu 2023 roku, a to oznacza, że być może "Lewy" doczeka się rozbratu z bawarską ekipą dopiero po zakończeniu kolejnej kampanii.

Oczywiście już teraz jest co najmniej kilku chętnych na wykupienie Polaka - prym ma tu wieść FC Barcelona, którą najczęściej łączy się z "RL9". Xavi Hernandez, trener zespołu, otwarcie powiedział, że negocjacje w sprawie transferu już trwają i że napastnik jest jedną z opcji dla starającej się wrócić na europejski szczyt "Blaugrany".

Cały czas są jednak osoby, które uważają, że tego lata w kwestii Lewandowskiego nic poważnego się nie wydarzy. Jedną z nich jest Karl-Heinz Rummenigge, legenda Bayernu i były prezes zarządu drużyny, który podzielił się kilkoma myślami na temat kapitana polskiej kadry z redakcją "Sport Bild".

Karl-Heinz Rummenigge: Robert Lewandowski pozostanie w Bayernie, jestem pewien

"To jest w każdym calu profesjonalista" - opowiada Rummenigge, nie kryjąc sympatii względem piłkarza. "Świetny zawodowiec, który strzela 40-50 goli na sezon we wszystkich rozgrywkach" - podkreślił były futbolista.

"Mimo panujących obecnie debat jestem pewien, że Robert pozostanie w drużynie i będzie strzelał dla niej bramki również i w przyszłym sezonie" - stwierdził 66-latek, dodając, że wierzy, iż snajper "dobrze przygotuje się do sezonu i będzie dalej niezawodny".

"On nie jest operową diwą, która lubi robić wokół siebie hałas" - podsumował Niemiec.

Karl-Heinz Rummenigge to legenda niemieckiego futbolu

Karl-Heinz Rummenigge i Robert Lewandowski mieli okazję przez lata współpracować razem w "Gwieździe Południa" - były reprezentant naszych zachodnich sąsiadów w strukturach zarządu klubu znajdował się od początku lat 90., a jeszcze do końca czerwca zeszłego roku pełnił funkcję prezesa. Na tym stanowisku zastąpił go Oliver Kahn.

Rummenigge jako zawodnik ma w swoim dorobku m.in. dwie Złote Piłki oraz tytuł mistrza Europy i dwa tytuły wicemistrza świata.