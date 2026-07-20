Lewandowski nie gryzie się w język ws. Messiego. Ogłosił to na mundialu

Robert Lewandowski miał okazję na żywo, z trybun, obejrzeć finału mundialu Hiszpania - Argentyna (1:0). Przed meczem podzielił się swoim typem. "Nie wiem, kto jest faworytem, ale mam więcej kolegów z Hiszpanii, więc mam nadzieje, że to Hiszpania wygra" - nie ukrywał w rozmowie z Radio La Red.

Nie uniknął też pytania o występ 39-letniego Lionela Messiego na MŚ 2026. "To spektakularne, co on robi w swoim wieku" - określił.

"Drużyna gra dla niego i myślę, że Leo może grać na swoim poziomie. To niesamowity piłkarz. Szczególnie, że to dla niego kolejny finał mundialu w życiu" - zauważył.

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Rozmowa z "Lewym" przeprowadzona została w języku hiszpańskim. Internautom nie umyka fakt, że Polak zdaje się posługiwać nim całkiem swobodnie.

"Hiszpański pana Roberta - top", "Jestem pod wrażeniem. Niemiecki, angielski, a teraz jeszcze hiszpański", "Brawo, Robert" - komentują.

Messi zignorował gest Lewandowskiego. O tym było głośno

W kontekście wypowiedzi Roberta Lewandowskiego o Lionelu Messim część osób przypomina sytuację sprzed kilku lat, kiedy między oboma piłkarzami pojawiło się napięcie.

Zaczęło się od gali Złotej Piłki 2021. Statuetkę przyznano Argentyńczykowi, a ten w swoim przemówieniu prosto ze sceny wspomniał o "Lewym". "Robert, powinieneś był wygrać w zeszłym roku. Nie wygrałeś tylko przez pandemię" - mówił.

Co na to Polak? "Chciałbym, żeby to oświadczenie było szczere, a nie aby było tylko pustymi słowami" - komentował. Później przekonywał, że został źle zrozumiany. "Byłem bardzo szczęśliwy, gdy usłyszałem słowa Messiego. Szanuję i doceniam go ponad miarę" - wyjaśniał.

Po raz kolejny gratuluję mu zdobycia Złotej Piłki

Na niewiele to się zdało. Leo podkreślał, że jego wypowiedź z gali była szczera. Poczuł się urażony pierwszą reakcją Lewandowskiego i "odpłacił się" mu po meczu Polska - Argentyna (0:2) na mistrzostwach świata 2022 w Katarze.

Po jednym z fauli Polak podszedł do Argentyńczyka i wyciągnął do niego rękę w geście przeprosin. Messi jednak całkowicie zignorował ten gest.

Po ostatnim gwizdku sędziego panowie wyjaśnili sobie jednak wszystko. "Zamieniliśmy kurtuazyjne dwa zdania, powiedzieliśmy sobie kilka słów" - opowiadał Robert.

Tak Robert Lewandowski zareagował na gola Hiszpanii w finale mundialu

Robert Lewandowski, który nie ukrywał, że przy okazji finału mundialu jest mu zdecydowanie bliżej do Hiszpanii, uhonorował zwycięstwo drużyny. "Dobra robota, Hiszpanio! Gratulacje dla mistrzów" - napisał w mediach społecznościowych.

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Wcześniej media obiegło nagranie, na którym zarejestrowano reakcję "Lewego" na gola Ferrana Torresa. Celebrował go z radością, i to w doborowym towarzystwie.

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Lionel Messi ponownie zachwycił. "Na litość boską". WIDEO Polsat Sport Polsat Sport