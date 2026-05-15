Lewandowski nie czekał z decyzją. Zaskoczył wszystkich. Wideo krąży po sieci
Wydawało się, że w ostatnich dniach Robert Lewandowski skupiony jest wyłącznie na futbolu. Najpierw fetował kolejny tytuł mistrza Hiszpanii, zaraz potem przeszedł do ostatecznej selekcji ofert zatrudnienia. Okazuje się jednak, że piłka nie przysłania mu całego horyzontu. W sieci pojawił się właśnie krótki film, w którym "Lewy" ogłasza wejście w zupełnie nową rolę.
W kwietniu wystartowała 9. edycja zabawy pod szyldem Hot Wheels Legends Tour. Polega na zaprojektowaniu jak najbardziej nietuzinowego modelu samochodu. Globalny zwycięzca otrzymuje tytuł mistrza świata, a jego dzieło - pomniejszone do skali 1:64 - staje się zabawką.
Polski etap konkursu odbędzie się w dniach 24-26 czerwca 2026 roku. W tej chwili trwają zapisy chętnych. Ich kreatywność będzie oceniał m.in. Robert Lewandowski.
Robert Lewandowski publikuje zaskakujący post. W takiej roli jeszcze go nie widzieliśmy
"Wchodzę w nową rolę jurora Hot Wheels Legends Poland" - oznajmił "Lewy" na swoim instagramowym profilu.
"Będziemy szukali projektów, które mają w sobie coś więcej niż tylko wygląd - pasję, autentyczność, charakter i historię tworzoną własnymi rękami" - dodał w opisie krótkiego filmu.
W listopadzie ubiegłego roku zwycięzcą akcji okazał się Polak, Paweł Czarnecki. Jury uznało jego Fiata Delta XS za model bezkonkurencyjny. Stanowił on modyfikację Fiata 126p BIS z 1990 roku i trafił do masowej produkcji jako resorak.
- Zgłoś swoje auto i widzimy się w finale - zachęca w klipie Lewandowski. Finał zaplanowano na jesień. Odbędzie się w Stanach Zjednoczonych.
Jeszcze tydzień temu wydawało się, że 37-letni snajper sam trafi do USA. Kontraktem kusili go szefowie Chicago Fire. Dzisiaj wiemy już, że taki scenariusz nie doczeka się realizacji.
Według niepotwierdzonych jeszcze informacji nowy sezon Lewandowski zacznie w Arabii Saudyjskiej. Wybierze najprawdopodobniej ofetę Al-Hilal. Zanim do tego dojdzie, w najbliższą niedzielę rozegra pożegnalny mecz na Camp Nou, gdzie Barcelona zmierzy się z Betisem.