Lewandowski nie czekał z decyzją. Zaskoczył wszystkich. Wideo krąży po sieci

W kwietniu wystartowała 9. edycja zabawy pod szyldem Hot Wheels Legends Tour. Polega na zaprojektowaniu jak najbardziej nietuzinowego modelu samochodu. Globalny zwycięzca otrzymuje tytuł mistrza świata, a jego dzieło - pomniejszone do skali 1:64 - staje się zabawką.

Polski etap konkursu odbędzie się w dniach 24-26 czerwca 2026 roku. W tej chwili trwają zapisy chętnych. Ich kreatywność będzie oceniał m.in. Robert Lewandowski.

Robert Lewandowski publikuje zaskakujący post. W takiej roli jeszcze go nie widzieliśmy

"Wchodzę w nową rolę jurora Hot Wheels Legends Poland" - oznajmił "Lewy" na swoim instagramowym profilu.

"Będziemy szukali projektów, które mają w sobie coś więcej niż tylko wygląd - pasję, autentyczność, charakter i historię tworzoną własnymi rękami" - dodał w opisie krótkiego filmu.

W listopadzie ubiegłego roku zwycięzcą akcji okazał się Polak, Paweł Czarnecki. Jury uznało jego Fiata Delta XS za model bezkonkurencyjny. Stanowił on modyfikację Fiata 126p BIS z 1990 roku i trafił do masowej produkcji jako resorak.

- Zgłoś swoje auto i widzimy się w finale - zachęca w klipie Lewandowski. Finał zaplanowano na jesień. Odbędzie się w Stanach Zjednoczonych.

Jeszcze tydzień temu wydawało się, że 37-letni snajper sam trafi do USA. Kontraktem kusili go szefowie Chicago Fire. Dzisiaj wiemy już, że taki scenariusz nie doczeka się realizacji.

Według niepotwierdzonych jeszcze informacji nowy sezon Lewandowski zacznie w Arabii Saudyjskiej. Wybierze najprawdopodobniej ofetę Al-Hilal. Zanim do tego dojdzie, w najbliższą niedzielę rozegra pożegnalny mecz na Camp Nou, gdzie Barcelona zmierzy się z Betisem.

Robert Lewandowski AFP

