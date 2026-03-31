Lewandowski nie czekał. Wymowny wpis zaraz po meczu. To zdjęcie mówi wszystko

Rafał Sierhej

Reprezentacja Polski nie zagra na mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku. Biało-Czerwoni przegrali 2:3 w wyjazdowym meczu finałowym barażów ze Szwedami. Dla Roberta Lewandowskiego była to ostatnia szansa na udział w trzecich mistrzostwach świata w karierze. Nie wiemy, czy ten mecz był ostatnim w narodowych barwach, ale wpis Lewandowskiego po meczu w mediach społecznościowych jest niezwykle wymowny.

Robert LewandowskiLeszek SzymańskiPAP

Reprezentacja Polski zagrała na pięciu wielkich turniejach z rzędu. Rozpoczynając od Euro 2016, przez mundial 2018, Euro 2021 oraz mundial 2022 i kończąc na Euro 2024. Biało-Czerwoni o udział w trzecich z rzędu mistrzostwach świata walczyli najpierw z Albańczykami, których pokonali 2:1 w Warszawie. 

Jednego z goli strzelił wówczas Robert Lewandowski. Kapitan naszej kadry bez wątpienia chciał powtórzyć ten wyczyn w finałowym spotkaniu ze Szwedami. Tak naprawdę nie miał jednak ku temu żadnej klarownej okazji, a Biało-Czerwoni ostatecznie przegrali w wyjazdowym spotkaniu 2:3.

Mimo tej porażki Cezary Kulesza przekazał, że Jan Urban pozostanie selekcjonerem drużyny narodowej. Niewiadomą była jednak przyszłość Roberta Lewandowskiego, który zbliża się do 38. roku życia i nawet w Barcelonie chcą nieco zmniejszyć jego rolę w drużynie.

Kilkadziesiąt minut po ostatnim gwizdku sędziego Lewandowski opublikował wymowny wpis w mediach społecznościowych. Kapitan naszej kadry wrzucił fotografię, na której widać jego załamany wyraz twarzy, w jednej ręce trzyma opaskę kapitana, unosząc ją być może w kierunku kibiców.

Wpis nie został opatrzony żadnym podpisem, ale zdjęcie jest bardzo sugestywne. Warto dodać, że na instastory Lewandowski dodał do tego piosenkę "Time to say goodbye" autorstwa Sarah Brightman i Andrei Bocellego. W komentarzach wylała się fala podziękowań dla "Lewego" od kibiców, którzy obserwowali jego poczynania w ostatnich latach.

Była 63. minuta. Robert Lewandowski przywrócił "Biało-Czerwonym" wiarę w mundialLeszek SzymańskiPAP
Załamany Robert Lewandowski po porażce ze SzwecjąPONTUS LUNDAHLAFP
Wyraz twarzy kapitana kadry mówi wszystko. To naprawdę koniec...PIOTR KUCZA/FOTOPYKNewspix.pl
