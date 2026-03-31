Lewandowski nie czekał. Wymowny wpis zaraz po meczu. To zdjęcie mówi wszystko

Reprezentacja Polski zagrała na pięciu wielkich turniejach z rzędu. Rozpoczynając od Euro 2016, przez mundial 2018, Euro 2021 oraz mundial 2022 i kończąc na Euro 2024. Biało-Czerwoni o udział w trzecich z rzędu mistrzostwach świata walczyli najpierw z Albańczykami, których pokonali 2:1 w Warszawie.

Jednego z goli strzelił wówczas Robert Lewandowski. Kapitan naszej kadry bez wątpienia chciał powtórzyć ten wyczyn w finałowym spotkaniu ze Szwedami. Tak naprawdę nie miał jednak ku temu żadnej klarownej okazji, a Biało-Czerwoni ostatecznie przegrali w wyjazdowym spotkaniu 2:3.

Wymowny wpis Lewandowskiego. Żadnego podpisu

Mimo tej porażki Cezary Kulesza przekazał, że Jan Urban pozostanie selekcjonerem drużyny narodowej. Niewiadomą była jednak przyszłość Roberta Lewandowskiego, który zbliża się do 38. roku życia i nawet w Barcelonie chcą nieco zmniejszyć jego rolę w drużynie.

Kilkadziesiąt minut po ostatnim gwizdku sędziego Lewandowski opublikował wymowny wpis w mediach społecznościowych. Kapitan naszej kadry wrzucił fotografię, na której widać jego załamany wyraz twarzy, w jednej ręce trzyma opaskę kapitana, unosząc ją być może w kierunku kibiców.

Wpis nie został opatrzony żadnym podpisem, ale zdjęcie jest bardzo sugestywne. Warto dodać, że na instastory Lewandowski dodał do tego piosenkę "Time to say goodbye" autorstwa Sarah Brightman i Andrei Bocellego. W komentarzach wylała się fala podziękowań dla "Lewego" od kibiców, którzy obserwowali jego poczynania w ostatnich latach.

Była 63. minuta. Robert Lewandowski przywrócił "Biało-Czerwonym" wiarę w mundial

Załamany Robert Lewandowski po porażce ze Szwecją

Wyraz twarzy kapitana kadry mówi wszystko. To naprawdę koniec...

