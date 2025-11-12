Lewandowski naprawdę powiedział to o Polsce. "To jest zauważane", porównał

Temat wycieczki Roberta Lewandowskiego do Nowego Jorku, tuż przed meczem z Holandią, był oczywiście jednym z najważniejszych podczas konferencji prasowej, a napastnik Barcelony nie szczędził ostrych słów, tłumacząc swoją podróż. Przy okazji jednak nie brakowało powodów na jego oddanie ojczyźnie.

- Wydaje mi się, że to jest nie tylko mój sukces, ale całej ojczyzny - ocenił kapitan reprezentacji Polski.

Takie zdanie o Polsce ma Robert Lewandowski. Przez 15 lat mieszka za granicą, teraz to powiedział

Okazuje się, że sytuacja w Polsce wielokrotnie była tematem do rozmów Roberta Lewandowskiego z jego przyjaciółmi i jak sam zapewnia, wiele kwestii jest zauważanych za granicą.

- Wydaje mi się, że przez pryzmat naszej historii, ile lat byliśmy pod zaborami i jak odzyskaliśmy niepodległość oraz jak się rozwijamy, to ja się cieszę i jestem dumny z bycia Polakiem. To, w jakim miejscu jesteśmy, jak jest bezpiecznie, jak rozwijamy się na różnych płaszczyznach - to jest zauważane za granicą. Nie mam żadnych kompleksów - stwierdził odpowiadając na jedno z pytań na konferencji prasowej przed meczem z Holandią.

Jest mi miło, że mogę potwierdzać, że to, co czytają w zagranicznych mediach, okazuje się prawdą. Widzę - w krajach w których mieszkałem i mieszkam, co się dzieje - a to, co się dzieje w Polsce - i mogę bym dumny

O ile wydarzenie w Nowym Jorku było bezprecedensowe i Lewandowski zapisał się złotymi zgłoskami na kartach historii, to jednak wyprawa do Stanów Zjednoczonych tuż przed spotkaniem z Holandią może odbić się na dyspozycji kapitana, chociaż ten nie widzi problemu. - No poleciałem, byłem, wróciłem i jestem - zażartował słysząc pierwsze pytanie o wyjazd.

Spotkanie z Holendrami na PGE Narodowym odbędzie się już w piątek. Trzy dni później podopieczni Jana Urbana zmierzą się w wyjazdowym spotkaniu z Maltą, kończąc tym samym eliminacje do mistrzostw świata. Relacje z obu spotkań prowadzone będą na portalu sport.interia.pl.

Robert Lewandowski w barwach reprezentacji Polski Andrzej Iwanczuki/REPORTER Reporter

Robert Lewandowski w barwach reprezentacji Polski Beata Zawadzka/East News East News

Robert Lewandowski podczas meczu z Holandią BROER VAN DEN BOOM AFP