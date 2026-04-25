Lewandowski napisał historię, tego w XXI wieku jeszcze nie było. Niesamowite

Paweł Nowak

Po dwóch meczach ligowych z rzędu przesiedzianych na ławce rezerwowych Robert Lewandowski dostał szansę od Hansiego Flicka i zagrał 90 minut z Getafe. Mimo że nie udało mu się strzelić gola, to zaliczył asystę. W ten sposób ma już udział w 100 golach w La Liga i został najstarszym zawodnikiem, który tego dokonał w XXI wieku.

Robert Lewandowski

Zaledwie 23 minuty w ostatnich trzech spotkaniach Barcelony na murawie spędził Robert Lewandowski. Składają się na to dwa przesiedziane w całości na ławce rezerwowych mecze ligowe oraz rewanż 1/4 finału Ligi Mistrzów z Atletico Madryt. Hansi Flick jednak w końcu dał szansę Polakowi.

37-latek rozpoczął od pierwszej minuty sobotnie starcie z Getafe. Barcelona po zaciętej rywalizacji wygrała 2:0, a piłkarz zdawał się maksymalnie wykorzystywać czas, jaki otrzymał od niemieckiego szkoleniowca. Niewiele brakowało, by zaliczył asystę przy akcji z Danim Olmo, lecz Hiszpan uderzył w defensora.

Zobacz również:

Jan Ziółkowski w barwach AS Roma
Reprezentacja

Ważna wygrana Romy, Ziółkowski z kolejnym występem. 20 sekund i koniec

Paweł Nowak
Paweł Nowak

Mimo to w końcu udało mu się dołożyć swoją "cegiełkę" do wspomnianego wyniku. W 74. minucie po rzucie z autu Getafe był w odpowiednim miejscu i długim podaniem uruchomił Marcusa Rashforda, który zamienił tę okazję na bramkę. W ten sposób reprezentant Polski zaliczył asystę.

Co ciekawe, był to jego setny udział w golach w rozgrywkach LaLiga. Z tym wiąże się niemała historia.

Lewandowski napisał historię. Oto co zrobił z Getafe

Jak przekazał profil OptaJose na X-ie, Lewandowski stał się najstarszym zawodnikiem w XXI wieku, który miał udział w 100 golach w lidze hiszpańskiej. Przed nim nikt nigdy wcześniej w takim wieku nie mógł się pochwalić takim osiągnięciem. Do tego dodano piękne słowo: Nieoceniony.

Zobacz również:

Ewa Pajor
Piłka nożna

Tych słów już nie cofną. Hiszpanie wydali wyrok ws. Pajor

Szymon Łożyński
Szymon Łożyński

- Robert Lewandowski miał udział w 100 golach w LaLiga (81 goli i 19 asyst), stając się najstarszym zawodnikiem, który osiągnął 100 goli w tych rozgrywkach w całym XXI wieku (37 lat i 247 dni). Nieoceniony - napisano.

Wygrana z Getafe pozwoliła Barcelonie zwiększyć swoją przewagę w ligowej tabeli nad drugim Realem Madryt do aż 11 "oczek". Mistrzostwa Hiszpanii ekipę Flicka na pięć kolejek przed końcem sezonu pozbawi tylko prawdziwa katastrofa.

Zobacz również:

Od lewej: Robert Lewandowski i Jan Urban
Piłka nożna

"Na dzień dzisiejszy ma problem". Słowa Urbana o "Lewym" dają do myślenia

Szymon Łożyński
Szymon Łożyński
piłkarz w koszulce FC Barcelony bije brawo, stojąc na murawie stadionu podczas meczu; widoczne logo sponsora na koszulce oraz rozświetlone tło trybun
Robert LewandowskiZUMA Press Wire/ShutterstockEast News
Piłkarz w granatowo-bordowej koszulce z nazwiskiem Lewandowski i numerem 9, unosi zaciśniętą pięść w geście triumfu na tle rozmazanej widowni stadionu.
Robert LewandowskiLLUIS GENEEast News
Piłkarz ubrany w granatowo-bordową koszulkę z logo klubu FC Barcelona oraz sponsora, stojący na boisku podczas meczu, w tle rozmyte sylwetki kibiców i stadion.
Robert LewandowskiJose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP
Anwil Włocławek - Śląsk Wrocław. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja