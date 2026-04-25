Lewandowski napisał historię, tego w XXI wieku jeszcze nie było. Niesamowite

Zaledwie 23 minuty w ostatnich trzech spotkaniach Barcelony na murawie spędził Robert Lewandowski. Składają się na to dwa przesiedziane w całości na ławce rezerwowych mecze ligowe oraz rewanż 1/4 finału Ligi Mistrzów z Atletico Madryt. Hansi Flick jednak w końcu dał szansę Polakowi.

37-latek rozpoczął od pierwszej minuty sobotnie starcie z Getafe. Barcelona po zaciętej rywalizacji wygrała 2:0, a piłkarz zdawał się maksymalnie wykorzystywać czas, jaki otrzymał od niemieckiego szkoleniowca. Niewiele brakowało, by zaliczył asystę przy akcji z Danim Olmo, lecz Hiszpan uderzył w defensora.

Mimo to w końcu udało mu się dołożyć swoją "cegiełkę" do wspomnianego wyniku. W 74. minucie po rzucie z autu Getafe był w odpowiednim miejscu i długim podaniem uruchomił Marcusa Rashforda, który zamienił tę okazję na bramkę. W ten sposób reprezentant Polski zaliczył asystę.

Co ciekawe, był to jego setny udział w golach w rozgrywkach LaLiga. Z tym wiąże się niemała historia.

Lewandowski napisał historię. Oto co zrobił z Getafe

Jak przekazał profil OptaJose na X-ie, Lewandowski stał się najstarszym zawodnikiem w XXI wieku, który miał udział w 100 golach w lidze hiszpańskiej. Przed nim nikt nigdy wcześniej w takim wieku nie mógł się pochwalić takim osiągnięciem. Do tego dodano piękne słowo: Nieoceniony.

- Robert Lewandowski miał udział w 100 golach w LaLiga (81 goli i 19 asyst), stając się najstarszym zawodnikiem, który osiągnął 100 goli w tych rozgrywkach w całym XXI wieku (37 lat i 247 dni). Nieoceniony - napisano.

Wygrana z Getafe pozwoliła Barcelonie zwiększyć swoją przewagę w ligowej tabeli nad drugim Realem Madryt do aż 11 "oczek". Mistrzostwa Hiszpanii ekipę Flicka na pięć kolejek przed końcem sezonu pozbawi tylko prawdziwa katastrofa.

