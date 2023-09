Lewandowski napisał do Krychowiaka. Zwrócił uwagę na… jego styl

Grzegorz Krychowiak ogłosił we wtorek zakończenie kariery reprezentacyjnej. Licznik defensywnego pomocnika zatrzymał się tym samym na 100 występach w biało-czerwonych barwach. Decyzja 33-latka wywołała lawinę komentarzy w środowisku piłkarskim. W środę do Krychowiaka zwrócił się za pośrednictwem mediów społecznościowych również Robert Lewandowski. Napastnik zamieścił ich wspólne zdjęcia, a także specjalną wiadomość skierowaną do kolegi z kadry.