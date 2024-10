Lewandowski "nakryty" po meczu z Realem, wszystko się nagrało. Nie oszczędził gwiazdy

Choć w pierwszej połowie potyczki nie padła żadna bramka, to po zmianie stron worek z golami już się rozwiązał, a dwa trafienia w ciągu zaledwie dwóch minut odnotował właśnie " Lewy ", który de facto... miał szansę nawet i więcej niż hat-tricka.

Lewandowski zażartował z Gaviego po "El Clasico". "Dwie minuty i..."

"Dwie minuty na boisku i dostałeś żółtą!" - zaśmiał się Lewandowski, po czym serdecznie uścisnął się młodą gwiazdą "Barcy", która dopiero co powróciła do grania po długiej przerwie spowodowanej poważną kontuzją. Faktycznie, Gavi został ukarany przez arbitra za popełniony faul dosyć prędko po zmienieniu Pedriego, natomiast nie miało to oczywiście znaczenia w kontekście całego meczu. 20-latkowi nie pozostało nic innego, jak pośmiać się razem z "Lewym", z którym jest w bardzo dobrej komitywie.