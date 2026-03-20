Lewandowski najlepszą "dziewiątką" w historii Barcelony? Jeden warunek, to się musi stać w Lidze Mistrzów

Robert Lewandowski w ostatnim dniu lutego zdobył gola w ligowym meczu przeciwko Villarrealowi, po czym... doznał dość nietypowej kontuzji oczodołu, która wykluczyła go z późniejszego spotkania z Atletico Madryt.

Gdy Polak w końcu wrócił na boisko, to przez pewien czas nie mógł się przełamać w kwestii strzelania goli, aż 18 marca zaliczył on dublet w rewanżowej potyczce 1/8 finału Ligi Mistrzów z Newcastle United, wydatnie przyczyniając się do awansu FC Barcelona do kolejnej fazy.

Lewandowski goni Suareza. Niezwykłe wyzwanie dla Polaka w ostatnich fazach Ligi Mistrzów

Dwa gole zanotowane kosztem "Srok" sprawiły, że "Lewy" ma już na swym koncie w ogólnym rozrachunku 109 bramek zdobytych w Champions League - i niezmiennie plasuje go to na najniższym stopniu podium klasyfikacji wszech czasów czołowych snajperów rozgrywek:

Cristiano Ronaldo 141 goli Leo Messi 129 goli Robert Lewandowski 109 goli

Przeskoczenie chociażby Messiego może być w tym przypadku dość skomplikowane, nie mówiąc już o okolicznościach, w których "RL9" po bieżącym sezonie opuściłby "Blaugranę", by szukać kolejnych wyzwań np. poza Europą. Znacznie realniejsze wydaje się jednak osiągnięcie innego kamienia milowego.

Lewandowskiemu bowiem naprawdę niewiele brakuje do tego, by stać się drugim pod względem liczby goli zdobytych konkretnie dla FC Barcelona piłkarzem w dziejach LM. Tabela na ten moment wygląda następująco:

Leo Messi 120 goli Luis Suarez 25 goli Robert Lewandowski 23 gole

Kapitan "Biało-Czerwonych" dzięki popisowi przeciwko Newcastle zdołał już ostatecznie przegonić Neymara (21 trafień) oraz Rivaldo (22 trafienia), a Suarez wydaje się być jak najbardziej w zasięgu nawet w perspektywie bieżących rozgrywek Champions League.

FC Barcelona szykuje się na ćwierćfinał przeciwko Atletico Madryt

By "Lewy" znalazł się przed słynnym "El Pistolero" i został najskuteczniejszym środkowym napastnikiem "Dumy Katalonii" w LM - jak banalnie łatwo policzyć - wystarczą zaledwie trzy gole. Barcelona na ten moment pewna jest jeszcze co najmniej dwóch gier w Lidze Mistrzów - ćwierćfinałowych konfrontacji z Atletico Madryt.

Przed "RL9" jednocześnie maksymalnie pięć szans na powiększenie swego dorobku strzeleckiego w tych konkretnych zmaganiach. "Los Colchoneros" ostatnio sprawili podopiecznym Hansiego Flicka niemałe kłopoty, więc przed nami ciekawe tygodnie i miesiące...

