Lewandowski nagrodzony i taka reakcja. Nie mógł się powstrzymać, od razu żart
Robert Lewandowski nie mógł osobiście pojawić się na Gali Mistrzów Sportu "Przeglądu Sportowego". Okazało się, że miałby jednak po co przyjeżdżać. Ze względu na jubileusz został uhonorowany statuetką za zostanie Sportowcem Stulecia. Na miejscu nagrodę odebrała jego żona, Anna. Jeszcze przez parę "Lewy" nie mógł nacieszyć się nagrodą osobiście, jednak teraz trafiła ona już w ręce prawowitego właściciela.
Na Gali Mistrzów Sportu Lewandowski pojawił się "na łączach". Podczas połączenia online postanowił podziękować za nagrodę i zapowiedzieć, że póki co, absolutnie nie wybiera się na emeryturę i wciąż jest głodny sukcesów.
Robert Lewandowski sportowcem stulecia
Jubileuszowa Gala Mistrzów Sportu obfitowała w zaskoczenia. Pierwsze miejsce w Plebiscycie "Przeglądu Sportowego" zajęła kajakarka Klaudia Zwolińska, która uzyskała niemal dwa razy więcej punktów niż znajdująca się na drugim miejscu Iga Świątek. Oprócz tego wręczono również nagrody dla Sportowców Stulecia - zostali nimi Robert Lewandowski i Justyna Kowalczyk-Tekieli.
"Dobry wieczór państwu, cześć kochanie, pięknie wyglądasz. Chciałbym przede wszystkim podziękować za to wyróżnienie. Żałuję, że nie mogę być z państwem na gali. Otrzymanie tytułu Sporowca Stulecia to ogromny zaszczyt i dowód, że to, co robię, ma sens" - mówił Lewandowski podczas połączenia z salą.
Spokojnie, nie zamierzam grać kolejnych stu lat, ale obiecuję, że nie odchodzę na emeryturę. Dopóki biegam szybciej niż większość z was na sali, to nie zamierzam kończyć kariery
Robert Lewandowski pokazał się ze statuetką
Lewandowski musiał być obecny w weekend w Arabii Saudyjskiej, gdzie rozgrywano Superpuchar Hiszpanii, nagrodę zaś odebrała jego żona. Polski napastnik musiał więc poczekać jeszcze parę dni na to, by nacieszyć się swoją nagrodą. Kiedy w końcu dostał ją do rąk i od razu się pochwalił.
"Wciąż całkiem nieźle się ruszam, jak na gościa, który jest tu od około stulecia" - żartował, trzymając w rękach statuetkę. W plebiscycie na najlepszego sportowca 2025 roku Lewandowski zajął ostatecznie 7. miejsce za lekkoatletką Marią Żodzik, a przed koszykarzem Mateuszem Ponitką.