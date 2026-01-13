Lewandowski nagrodzony i taka reakcja. Nie mógł się powstrzymać, od razu żart

Na Gali Mistrzów Sportu Lewandowski pojawił się "na łączach". Podczas połączenia online postanowił podziękować za nagrodę i zapowiedzieć, że póki co, absolutnie nie wybiera się na emeryturę i wciąż jest głodny sukcesów.

Robert Lewandowski sportowcem stulecia

Jubileuszowa Gala Mistrzów Sportu obfitowała w zaskoczenia. Pierwsze miejsce w Plebiscycie "Przeglądu Sportowego" zajęła kajakarka Klaudia Zwolińska, która uzyskała niemal dwa razy więcej punktów niż znajdująca się na drugim miejscu Iga Świątek. Oprócz tego wręczono również nagrody dla Sportowców Stulecia - zostali nimi Robert Lewandowski i Justyna Kowalczyk-Tekieli.

100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEO ANDREA BERNARDI / AFPTV / AFP AFP

"Dobry wieczór państwu, cześć kochanie, pięknie wyglądasz. Chciałbym przede wszystkim podziękować za to wyróżnienie. Żałuję, że nie mogę być z państwem na gali. Otrzymanie tytułu Sporowca Stulecia to ogromny zaszczyt i dowód, że to, co robię, ma sens" - mówił Lewandowski podczas połączenia z salą.

Spokojnie, nie zamierzam grać kolejnych stu lat, ale obiecuję, że nie odchodzę na emeryturę. Dopóki biegam szybciej niż większość z was na sali, to nie zamierzam kończyć kariery

Robert Lewandowski pokazał się ze statuetką

Lewandowski musiał być obecny w weekend w Arabii Saudyjskiej, gdzie rozgrywano Superpuchar Hiszpanii, nagrodę zaś odebrała jego żona. Polski napastnik musiał więc poczekać jeszcze parę dni na to, by nacieszyć się swoją nagrodą. Kiedy w końcu dostał ją do rąk i od razu się pochwalił.

"Wciąż całkiem nieźle się ruszam, jak na gościa, który jest tu od około stulecia" - żartował, trzymając w rękach statuetkę. W plebiscycie na najlepszego sportowca 2025 roku Lewandowski zajął ostatecznie 7. miejsce za lekkoatletką Marią Żodzik, a przed koszykarzem Mateuszem Ponitką.

Robert Lewandowski z nagrodą dla Sportowca Stulecia Instagram/_rl9 ESP/Instagram

Robert Lewandowski ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER East News

Robert Lewandowski JOAN MONFORT East News