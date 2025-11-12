Lewandowski nagle zwrócił się do dziennikarzy. Najpierw takie słowa, a potem zaskoczenie

Lewandowski w tym roku bardzo mocno zaangażował się w tzw. Movember. Listopad na całym świecie stał się miesiącem, w którym zachęca się mężczyzn do badań w kierunku raka prostaty i raka jąder. Z tej okazji piłkarz pokazał się nawet w wąsach, które są symbolem Movember.

Robert Lewandowski zwrócił się do dziennikarzy: "Pokażcie jaja!"

Podczas konferencji prasowej Lewandowski znalazł się w ogniu pytań. Chętnie na nie odpowiadał, ale postanowił też sam skorzystać z okazji i nagłośnić ważną akcję. Żeby zwrócić na siebie uwagę, postanowił zwrócić się bezpośrednio do dziennikarzy z krótkim apelem.

DJB: Kołtoń: Lewandowskiemu się chciało pokazać. WIDEO POLSAT BOX GO

"Mam apel do dziennikarzy: pokażcie jaja! Mówię poważnie. Zapraszam wszystkich na dół, przed hotelem stoi jajowóz i można się przebadać. Ja też idę, również was do tego zachęcam i mam nadzieję, że skorzystacie" - przekazał kapitan reprezentacji Polski.

Robert Lewandowski już po badaniu. Pochwalił się naklejką

Po konferencji prasowej Lewandowski dotrzymał słowa i udał się na badanie. Po wszystkim otrzymał naklejkę "dzielnego pacjenta" i wyjawił w rozmowie z dziennikarzami, jak mu poszło.

Według jego słów, badanie trwało ledwie parę minut i było całkowicie bezbolesne. Ponownie chciał również zachęcić wszystkich mężczyzn do skorzystania z okazji i zbadania się. Co roku wzrasta procent zachorowalności na raka jąder wśród mężczyzn. Przy wczesnym wykryciu rokowania są bardzo dobre. Na raka prostaty umiera za to co roku około 5,5 tys. mężczyzn, a diagnozuje się ok. 18 tys. Szybsze działanie pozwala na szybsze podjęcie leczenia i pokonanie choroby we wcześniejszym stadium.

Rozwiń

Robert Lewandowski wziął udział w konferencji prasowej reprezentacji Polski Lukasz Kalinowski / Rex Features/East News East News

Robert Lewandowski wział udział w konferencji reprezentacji Polski Rex Features/East News / Lukasz Kalinowski/East News East News