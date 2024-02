Lewandowski nagle ogłosił nowinę. W Hiszpanii aż huczy, Polak na okładce

Wracając do 2023 roku - był taki moment, że ta moja iskra nie była zgaszona, ale była przygaszona. Ja nie mówię sportowo, ale... chodzi o wszystko co się działo wokół PZPN-u, to jak moja osoba zawsze jest stawiana na świeczniku. Ale też niezależnie od tego, co się dzieje, ja jestem na froncie. Oczywiście mogłem zrobić coś źle, zagrać słaby mecz, nie mówię że nie biorę tego na klatę, bo takie rzeczy się zdarzały i jestem tego świadomy. Ale zdarzały się rzeczy, kiedy musiałem wziąć to na klatę, a tego wsparcia nie miałem. I też osoby, które powinny mnie chronić... nie chcę mówić, że robiły mi pod górkę, ale nie wspierały mnie. W pewnym momencie było tego za dużo

~ ogłosił wprost Robert Lewandowski