Pierwsze kilka miesięcy w nowym klubie te obawy gdzieś odrzuciło, ale 2023 rok oraz pierwsza połowa 2024 roku pobudziła wszelkie plotki związane z możliwym odejściem "Lewego". Te ucichły wraz z przyjściem do klubu Hansiego Flicka. Niemiecki trener kolejny raz w karierze udowodnił, że ma "klucze" do dobrej formy byłego kapitana reprezentacji Polski.

Lewandowski jeszcze przed startem przygotowań do sezonu przedstawił kibicom w mediach społecznościowych swoją zmianę w postaci przefarbowania włosów. W poniedziałek 14 lipca rozpoczął zaś przygotowania do sezonu w klubie i po pierwszych treningach wysłał wiadomość do kibiców. "Miło jest wrócić" - przekazał w mediach społecznościowych, dodając uśmiechnięte fotografie.

FC Barcelona w tym roku zrezygnowała z przygotowań w USA i rozgrywania tam meczów z europejskimi gigantami. Hansi Flick ze swoimi piłkarzami wyleci do Azji, gdzie "Blaugrana" zmierzy się z Vissel Kobe, Seoulem oraz Daegu. Nie będą to więc tak trudne testy, jak co roku, ale po powrocie do Hiszpanii "Duma Katalonii" ma w planach rozegrać mecz o Puchar Gampera na Camp Nou.