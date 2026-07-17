Lewandowski nadał komunikat ws. żony. Potwierdza na temat ich małżeństwa

Anna Lewandowska nie poleciała wraz z mężem do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Została w Europie, gdzie wypoczywa, dopina biznesowe projekty i zajmuje się córkami. Razem z Klarą i Laurą mają dołączyć do Roberta w połowie sierpnia lub pod koniec wakacji.

W jednym z najnowszych wpisów w mediach społecznościowych żona piłkarza reprezentacji Polski i Chicago Fire pochwaliła się, że już trzeci raz w ciągu niedługiego czasu miała okazję wybawić się na koncercie Bad Bunny'ego. Wspólnie ze znajomymi szalała w weekend na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Głos pod wpisem zabrał sam "Lewy". Uciął wszelkie spekulacje, wysyłając sygnał o tym, co uważa o aktywności żony. Nie ma problemu z faktem, że Anna nie jest teraz fizycznie obecna przy jego boku.

Anna szaleje na koncercie, Robert komentuje. "Wytańczyłaś się za nas dwoje"

"Spokojnie. Moja największa fanka kibicuje mi z każdego miejsca na ziemi - czasem z trybun, czasem przed telewizorem w drodze na koncert, bo sama ma mnóstwo pracy. Dumny z niej jak zawsze! Wytańczyłaś się za nas dwoje!" - opisuje w komentarzu Robert Lewandowski.

Jego słowa wywołały lawinę reakcji. "Power couple", "I to jest wspierający mąż", "Robert piękny komentarz! A ludźmi w odpowiedziach się nie przejmuj!" - piszą internauci. Inni żartują, że komentarz "Lewego" to sprawka samej Anny. "Ania, wiemy, że to ty", "Ania, przeloguj", "Przecież to Ann pisze z jego konta" - śmieją się z niedowierzaniem.

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Tymczasem komunikat Lewandowskiego jest jasnym sygnałem dotyczącym kondycji i kulisów małżeństwa. Widać, że i Robert i Anna wspierają się nawzajem, dając sobie dużo przestrzeni na własne zajętości i marzenia.

Wiadomo, co Anna Lewandowska robi w Europie. Bez męża u boku

Anna ma co robić na miejscu. Po pierwsze, jak sama przyznała, stara się jak najlepiej zorganizować córkom wakacyjny czas. "Przygotowałam dziewczynkom ośmiodniowy summer camp" - oświadczyła ostatnio w mediach społecznościowych.

Przygotowałam plan, wymyśliłam zajęcia, zorganizowałam dodatkowe zajęcia typu ceramika, będzie malowanie koszulek, gotowanie, różne challenge'owe gry, zabawy, basen, nawet film z popcornem, który same zrobią, zabawa pianą, malowanie toreb

Poza tym od tygodni szykuje się też do ważnych dla niej zawodów Hyrox w Stambule. Wymaga to dużego zaangażowania i mnóstwa różnorodnych treningów. Finał już niedługo - w pierwszy weekend sierpnia.

Kiedy debiut Roberta Lewandowskiego w Chicago Fire?

Tymczasem Robert Lewandowski przebywa w USA. Spodziewano się, że zadebiutuje w meczu Chicago Fire z Vancouver Whitecaps, lecz spotkanie zostało odwołane ze względu na fatalną jakość powietrza. Nad miastem zawisła bowiem duża chmura dymu pochodzącego z pożarów lasów w Kanadzie. Mecz zorganizowany zostanie 6 października.

Tymczasem następny pojedynek w MLS z udziałem drużyny "Lewego" zaplanowany jest na czwartek 23 lipca na godzinę 1:30 czasu polskiego. Będzie to spotkanie z Interem Miami, w którym od trzech lat gra Lionel Messi.





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