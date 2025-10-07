Partner merytoryczny: Eleven Sports

Lewandowski na zgrupowaniu, nagle takie doniesienia z Hiszpanii. Jest potwierdzenie

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Wielkimi krokami zbliżają się dwa październikowe spotkania reprezentacji Polski. W gronie powołanych do kadry nie zabrakło kapitana drużyny, Roberta Lewandowskiego. Napastnik przebywa już w Katowicach na zgrupowaniu, gdzie Polacy przygotowują się do meczów z Nową Zelandią i Litwą. Co ciekawe, we wtorek LaLiga nadała oficjalny komunikat z terminarzem na 12. kolejkę rozgrywek. Wiadomo, kiedy swój mecz zagra Barcelona.

Robert Lewandowski
Robert LewandowskiMichał MeissnerPAP

Nie najlepiej w ostatnim czasie prezentuje się FC Barcelona. Zespół Hansiego Flicka zanotował dwie porażki z rzędu. Najpierw przegrał w Lidze Mistrzów z PSG 1:2, a następnie w rozgrywkach LaLigi uległ Sevilli aż 1:4. Tuż po tym spotkaniu część drużyny udała się na zgrupowania drużyn narodowych.

Wśród zawodników, którzy opuścili Barcelonę, jest Robert Lewandowski. Napastnik zanotował w tym sezonie już dziewięć spotkań, a w nich strzelił cztery gole. Do kolejnych trafień dla "Dumy Katalonii" będzie miał okazję najwcześniej 18 października, gdy zmierzy się z Gironą.

    Następnie aktualny mistrz Hiszpanii postara się o pierwsze punkty w Lidze Mistrzów, bowiem w Katalonii pojawi się grecki Olympiakos (21 października). Tuż po tym drużyna uda się do Madrytu, gdzie odbędzie się pierwsze w tym sezonie El Classico (26 października).

    Po tym starciu kalendarz zespołu będzie nieco luźniejszy, gdyż na początku listopada zmierzy się z beniaminkiem ligi, Elche (2 listopada), a w Champions League rywalem będzie Club Brugge (5 listopada). Pod znakiem zapytania stał natomiast termin rozegrania spotkania 12. kolejki LaLigi. "Barca" zmierzy się wtedy na wyjeździe z Celtą Vigo.

    LaLiga ogłasza, wtedy Barcelona zagra z Celtą

    We wtorek wszystko stało się jasne. LaLiga za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazała oficjalny terminarz spotkań 12. kolejki. Barcelona Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego rozegra ostatnie spotkanie całej serii gier. Rywalizacja odbędzie się dokładnie w niedzielę, 9 listopada o godz. 21:00.

    Do tego starcia jest jednak jeszcze dużo czasu. Aktualnie zespół Hansiego Flicka jest wiceliderem tabeli. Po ośmiu rozegranych kolejkach ma na swoim koncie 19 punktów i traci jedynie dwa "oczka" do prowadzącego Realu Madryt.

    Jn Urban podczas meczu z Finlandią
    Reprezentacja

    Urban ma wszystko potrzebne do sukcesu. "Minęły ciemne czasy polskiej piłki"

    Andrzej Klemba
    Andrzej Klemba
    Piłkarz ubrany w pomarańczową koszulkę z herbem klubu FC Barcelona, szeroko uśmiecha się, stojąc na boisku podczas meczu piłkarskiego.
    Robert Lewandowski po przegranej z SevilląMATTHIEU MIRVILLEAFP
    Piłkarz w pomarańczowym stroju drużyny FC Barcelona stoi na boisku z opuszczoną głową i rękami wspartymi na biodrach, w tle rozmyta publiczność oraz ławka rezerwowych.
    Robert LewandowskiJose BretonAFP
    Grupa piłkarzy w granatowo-bordowych strojach świętuje na murawie stadionu, otoczona tłumem kibiców, w tle rozmyty stadion wypełniony widzami.
    Piłkarze BarcelonyJOSEP LAGOAFP

