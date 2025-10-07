Lewandowski na zgrupowaniu, nagle takie doniesienia z Hiszpanii. Jest potwierdzenie

Nie najlepiej w ostatnim czasie prezentuje się FC Barcelona. Zespół Hansiego Flicka zanotował dwie porażki z rzędu. Najpierw przegrał w Lidze Mistrzów z PSG 1:2, a następnie w rozgrywkach LaLigi uległ Sevilli aż 1:4. Tuż po tym spotkaniu część drużyny udała się na zgrupowania drużyn narodowych.

Wśród zawodników, którzy opuścili Barcelonę, jest Robert Lewandowski. Napastnik zanotował w tym sezonie już dziewięć spotkań, a w nich strzelił cztery gole. Do kolejnych trafień dla "Dumy Katalonii" będzie miał okazję najwcześniej 18 października, gdy zmierzy się z Gironą.

Następnie aktualny mistrz Hiszpanii postara się o pierwsze punkty w Lidze Mistrzów, bowiem w Katalonii pojawi się grecki Olympiakos (21 października). Tuż po tym drużyna uda się do Madrytu, gdzie odbędzie się pierwsze w tym sezonie El Classico (26 października).

Po tym starciu kalendarz zespołu będzie nieco luźniejszy, gdyż na początku listopada zmierzy się z beniaminkiem ligi, Elche (2 listopada), a w Champions League rywalem będzie Club Brugge (5 listopada). Pod znakiem zapytania stał natomiast termin rozegrania spotkania 12. kolejki LaLigi. "Barca" zmierzy się wtedy na wyjeździe z Celtą Vigo.

LaLiga ogłasza, wtedy Barcelona zagra z Celtą

We wtorek wszystko stało się jasne. LaLiga za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazała oficjalny terminarz spotkań 12. kolejki. Barcelona Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego rozegra ostatnie spotkanie całej serii gier. Rywalizacja odbędzie się dokładnie w niedzielę, 9 listopada o godz. 21:00.

Do tego starcia jest jednak jeszcze dużo czasu. Aktualnie zespół Hansiego Flicka jest wiceliderem tabeli. Po ośmiu rozegranych kolejkach ma na swoim koncie 19 punktów i traci jedynie dwa "oczka" do prowadzącego Realu Madryt.

