Lewandowski na "żałobnej" okładce w Katalonii. "Upadek z hukiem"

Robert Lewandowski na okładce "Sportu". "Barcelona upadła z hukiem"

Szczególnie widać to po okładce "Sportu". Na jej tło wybrano czarny kolor, a nagłówkiem jest "Bolesny nokaut" . Zdjęcie ukazuje Roberta Lewandowskiego trzymającego się za głowę, choć raczej trudno uważać go winowajcą środowej porażki. "Piłkarze Barcelony mogli zakończyć robotę w pierwszej połowie, ale ich błędy w obronie uskrzydliły Real. Pożegnali się z możliwością zdobycia Pucharu Króla, a zarazem potrójnej korony (licząc także Superpuchar i potencjalne mistrzostwo kraju - przyp. red.)".

Dla "Los Blancos" czterobramkowa wygrana nad odwiecznym rywalem to wielka rzecz. Madrycki "As" z tej okazji wydał podwójną okładkę (pierwsza strona gazety połączona z ostatnią). "Lanie i finał" - skwitowano. Podkreślono świetną formę Eduardo Camavingi, Luki Modricia i Viniciusa, których występ nazwano "recitalem". Zaznaczono, że "Królewscy" mogą się już szykować na wyjazd do Sewilli, gdzie zagrają w finale rozgrywek przeciwko Osasunie.