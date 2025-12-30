Lewandowski na ustach Rosjan. Wydali wyrok. Pada słowo "podejrzane"

Robert Lewandowski w swojej karierze był w wielkich klubach. Bez wątpienia tym najbardziej rozpoznawalnym jest FC Barcelona, w której gra obecnie. Polak w Katalonii występuje od lata 2022 roku, gdy "Blaugrana" zapłaciła za niego łącznie około 50 milionów euro razem z bonusami.

Od tego czasu kapitan reprezentacji Polski zaczął pisać swoją naprawdę wielką historię w hiszpańskim klubie. Przez już niespełna cztery lata "Lewy" zdążył przeżyć bardzo wiele. W listopadzie premierę miała książka "Lewandowski. Prawdziwy" autorstwa Sebastiana Staszewskiego, w której dziennikarz opisuje wiele ciekawych historii.

Lewandowski na ustach Rosjan. Cytaty z książki już wypłynęły

Z pewnością jedną z tych najbardziej poczytnych jest ta, gdy Lewandowski został poproszony przez władze Barcelony, aby zaprzestał strzelać goli, bo "Blaugrana" w umowie z Bayernem Monachium zapisane były bonusy konieczne do wypłacenia po tym, gdy "Lewy" przebije konkretną granicę zdobytych bramek.

Historia nie wprost została potwierdzona przez Lewandowskiego w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim. W końcu dotarła ona do Rosji. "Według książki Barcelona zaoszczędziła pieniądze (gdyby strzeliła 25 bramek, musiałaby zapłacić Bayernowi 2,5 miliona euro). Wiadomość ta wywołała liczne żarty na temat nowej pozycji Joana Laporty. Obejrzeliśmy te mecze, aby odpowiedzieć na pytanie: czy było w tym coś podejrzanego?" - czytamy na "sports.ru".

"W dwóch ostatnich meczach nie było wyraźnego sygnału, że Lewandowski nie próbował strzelić gola. Wręcz przeciwnie. W meczu z Mallorcą Robert zaliczył jeden ze swoich najlepszych występów w sezonie. Co prawda, od 14. minuty rywale grali w dziesiątkę, ale warto to odnotować" - analizują dziennikarze.

"Liczby strzałów, akcji w polu karnym i akcji przed strzałem znalazły się w pierwszej trójce w sezonie, natomiast w przypadku podań do strzału, xA i dryblingu w polu karnym nie było żadnych wyższych wyników. To nie brzmi jak brak motywacji u zawodnika" - czytamy w kolejnym akapicie.

"Nie było epizodów, w których Robert oddawał chybione strzały w oczywistej sytuacji lub stale wybierał podanie w dobrej pozycji do strzału" - podsumowano. Trudno więc raczej dopatrywać się tutaj grania po to, aby Barcelona faktycznie nie musiała płacić wspomnianego w książce bonusu.

Robert Lewandowski zdobył w tym sezonie 29 goli. Ma ogromny udział w imponującym dorobku bramkowym Barcelony AFP

Kadr z premiery książki "Lewandowski. Prawdziwy". Na zdjęciu autor Sebastian Staszewski Tomasz Jastrzebowski/REPORTER Reporter

Robert Lewandowski w barwach FC Barcelona podczas sezonu 2025/2026 Urbanandsport AFP