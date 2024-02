Lewandowski na ustach mediów, aż trudno uwierzyć. Polak dał jasny sygnał

Trudno porównywać obecny sezon w wykonaniu Barcelony z ubiegłą kampanią. Zgadza się mało co, a już na pewno nie postawa w defensywie, a także konsekwencja taktyczna. FC Barcelona stała się chaotyczna, a do tego spadło na nią wiele ciosów. "Dna" w oczach kibiców sięgnęła pod koniec stycznia.

Najpierw odpadła z Pucharu Króla w rywalizacji z Athletikiem, a później skompromitowała się na własnym boisku, przegrywając aż 3:5 z Villarrealem. Jak mocny był to cios dla Xaviego najlepiej świadczył fakt, że podczas konferencji prasowej po spotkaniu ogłosił on swoje odejście. Hiszpan pozostanie w klubie tylko do końca sezonu, dlatego trwa gorączkowe poszukiwanie jego następcy. Reklama

Lewandowski zjednoczył szatnię Barcelony. Inicjatywa Polaka przyniosła skutek

Niedługo później w mediach gruchnęła wiadomość o wyjątkowej inicjatywie ze strony Roberta Lewandowskiego. Polak, widząc, jaki obrót przybrały sprawy zdecydował, że szatnia potrzebuje zjednoczenia. Zaprosił wszystkich zawodników na obiad do swojej posiadłości, co wzbudziło niemałą sensację. Gest 35-latka poruszył Xaviego, który podkreślił to podczas konferencji przed meczem z Almerią.

Na co dzień widać, że w szatni panuje jedność, ale jestem zaskoczony telefonami, deklaracjami, słowami, z którymi przychodzili do mnie piłkarze. Zależy mi na kontaktach interpersonalnych. Jestem wzruszony. Reakcja jest spektakularna ~ skomentował Xavi Hernandez

Spotkanie szatni Barcelony jakby na to nie patrzeć przełożyło się na poprawę wyników. "Blaugrana" od tamtej pory nie przegrała żadnego meczu. Zanotowała za to cztery zwycięstwa i dwa remisy. Drastycznej poprawie uległa również dyspozycja "Lewego". Kapitan reprezentacji Polski, licząc pięć poprzednich meczów, uzbierał pięć trafień.

Reklama Do jednej bramki (odc. 121) Reinkarnacja Roberta Lewandowskiego. WIDEO / Do jednej bramki / POLSAT GO

"AS" pisze o sukcesie Lewandowskiego. FC Barcelona "odzyskała radość z gry"

Podobne wnioski wysnuł Juan Jimenez z redakcji "AS". Dziennikarz podkreśla, że zainicjowane przez Lewandowskiego spotkanie zjednoczyło w kryzysie piłkarzy.

Miesiąc po ogłoszeniu przez Xaviego decyzji o odejściu Barcelona odzyskała radość, optymizm i emocje z gry. Szatnia po wspólnym obiedzie w domu Roberta Lewandowskiego wydaje się bardziej zjednoczona niż kiedykolwiek. Panuje w niej jedność i dobra atmosfera. Barcelona nadal wierzy w cud i walkę o mistrzostwo Hiszpanii. Zaczyna też czuć, że ma szansę na rywalizację w Lidze Mistrzów ~ napisał dziennikarz

W sobotę Barca rozbiła Getafe 4:0, ale tym razem Robert Lewandowski nie wpisał się na listę strzelców. Do siatki trafił, ale z powodu pozycji spalonej sędzia gola nie uznał. Eksperci przyznali zgodnie, że był to jeden z najlepszych meczów "Azulgrany od dłuższego czasu. Jej strata w lidze do Girony wciąż wynosi dwa punkty. Real Madryt wyprzedza ją o osiem oczek.

Piłkarze Barcelony zostali nagrodzeni oklaskami po meczu z Getafe / PAP/EPA/Enric Fontcuberta / PAP

Robert Lewandowski w meczu z Getafe / JAVIER BORREGO / Spain DPPI / DPPI via AFP / AFP