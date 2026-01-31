Lewandowski na ustach Hiszpanów. Zobaczyli co zrobił Polak. Naprawdę to napisali

Robert Lewandowski bez wątpienia nie cieszy się już w tym sezonie statusem piłkarza wyjściowego składu. Polak walczy o swój czas na placu gry z Ferranem Torresem. Ostatnio Hiszpan był kontuzjowany, więc "Lewy" dostawał nieco więcej okazji do pokazania swoich umiejętności strzeleckich.

Taką szansę Lewandowski miał w ósmej kolejce fazy ligowej Ligi Mistrzów. "Lewy" zagrał od początku i w 47. minucie kredyt zaufania spłacił, strzelając gola na 1:1. W tym spotkaniu do gry wrócił Ferran, który dostał ledwie 10 minut. Tyle wystarczyło, aby przekonać Hansiego Flicka do siebie.

Lewandowski oceniony. Hiszpanie wprost

W sobotni wieczór w Elche to Ferran Torres wyszedł w pierwszym składzie na spotkanie 22. kolejki. Nie był to dobry występ Hiszpana, zmarnował kilka znakomitych okazji, ale ostatecznie strzelił także gola. Flick zdjął go z boiska w 61. minucie, a na murawie pojawił się Lewandowski.

Polak przez 30 minut nie zrobił nic wartego zauważenia, co najlepiej oddaje liczba jego kontaktów z piłką. Tych było bowiem ledwie 15. Nie umknęło to oczywiście hiszpańskim mediom. "Posiadanie takiego rezerwowego jak Polak to luksus. Będą mecze, w których będzie miał decydujące znaczenie, bo strzelanie bramek to coś, czego nie traci się tak łatwo" - podsumował krótko "Sport", który dał Polakowi notę 6 - drugą najniższą.

"Ferran mógł czuć się sfrustrowany, ponieważ wykorzystał tylko jedną ze swoich wielu okazji, ale Polak przez pół godziny, którą dał mu Flick, nie miał praktycznie żadnego wpływu na grę i nie wysilał się zbytnio w pressingu drużyny" - ocenili dziennikarze "Mundo Deportivo", które not liczbowych nie wystawia.

Barcelona nie będzie miała zbyt wiele czasu na odpoczynek. "Duma Katalonii" zaraz po powrocie do domu będzie musiała znów udać się w podróż. Już we wtorkowy wieczór "Blaugrana" zmierzy się z Albacete w rozgrywkach Pucharu Króla. To właśnie ta drużyna wyeliminowała Real Madryt.

Ferran Torres w meczu z Elche JOSE JORDAN AFP

Barcelona wygrała w lutym wszystkie cztery mecze ligowe. Robert Lewandowski wpisał się na listę strzelców trzykrotnie AFP

Robert Lewandowski po meczu z Valencią "zebrał" porcję krytyki JOSE JORDAN / AFP AFP

