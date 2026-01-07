Partner merytoryczny: Eleven Sports

Lewandowski na ustach Hiszpanów. Wszystko przez to, co zrobił. Naprawdę tak go nazwali

Jakub Rzeźnicki

Jakub Rzeźnicki

FC Barcelona w środę o godzinie 20 zmierzy się w półfinale Superpucharu Hiszpanii z Athletikiem. Uwaga mediów przed pierwszym gwizdkiem arbitra skierowana jest na Roberta Lewandowskiego, awizowanego do gry w podstawowym składzie. Polak z uwagi na to, co zrobił, znalazł się na ustach Hiszpanów. Aż trudno uwierzyć, jak nazwali 37-letniego napastnika.

Piłkarz w koszulce FC Barcelony z logotypem sponsora na piersi stoi na murawie z rękoma na biodrach. W tle widoczny drugi zawodnik drużyny, na trybunach rozmyte sylwetki kibiców.
Robert LewandowskiSoccrates ImagesGetty Images

6:1 - na tyle wycenia się szanse Athletiku na wygraną z Barceloną w półfinale Superpucharu Hiszpanii. I trudno się dziwić. "Duma Katalonii" w tym sezonie rozbiła Basków 4:0. Do tego podopnieczni Ernesto Valverde znajdują się w poważnym kryzysie.

FC Barcelona - Athletic. Mistrzowie Hiszpanii wyraźnym faworytem

Athletic wygrał tylko jeden z pięciu ostatnich meczów - po dogrywce w 1/16 finału Pucharu Króla z 3-ligowym Ourense FC. Uwaga mediów w Hiszpanii przed półfinałem skierowana jest na Roberta Lewandowskiego.

Zobacz również:

Robert Lewandowski
Robert Lewandowski

Lewandowski w Arabii, a w Hiszpanii poruszenie. Saudyjczycy dopięli swego, umowa przedłużona

Jakub Rzeźnicki
Jakub Rzeźnicki

    Polak przełamał się i zanotował trafienie w rywalizacji z Espanyolem, a dziennikarze typują, że zajmie miejsce Ferrana Torresa w wyjściowej jedenastce na mecz z Athletikiem. "Mundo Deportivo" poświęciło mu osobny artykuł.

    Klaudia Zwolińska: Będę nieść na plecach ciężar przygotowań do igrzysk olimpijskich. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

    Hiszpanie zachwyceni statystykami Lewandowskiego. Ależ słowa

    Hiszpanie zachwycają się statystykami "Lewego" w rozgrywkach Superpucharu Hiszpanii. Zdradza to już sam tytuł materiału "Super Lewandowski w Superpucharze: Imponujące dane".

    Do tej pory kapitan reprezentacji Polski miał okazję rywalizować w Superpucharze Hiszpanii sześciokrotnie i w pięciu z nich notował trafienia. Jakby tego było mało, w 2025 roku "przyczynił się do rozgromienia Realu Madryt (2:5)".

    Jego doświadczenie w finałach było kluczowe dla Barcelony. Aktywnie uczestniczył w wysokim pressingu drużyny. Dobrze współpracował z pomocnikami. Nieustannie szukał przestrzeni w polu karnym. Był wyraźnym wzorem do naśladowania dla swoich kolegów z drużyny. Podczas Superpucharu pokazał swoje przywództwo w kluczowych momentach
    czytamy w artykule "Mundo Deportivo"

    FC Barcelona sięgała po superpuchar w 2023 i 2025 roku. Bukmacherzy typują, że "Blaugrana" obroni wywalczone przed rokiem trofeum.

    Zobacz również:

    Elżbieta Filipiak zastąpiła na stanowisku prezesa Cracovii Mateusza Dróżdża
    Ekstraklasa

    Zaskakujące zmiany w polskim klubie. Prezes nie spodziewał się takich ruchów

    Andrzej Klemba
    Andrzej Klemba
    Dwóch piłkarzy FC Barcelony ubranych w granatowo-bordowe stroje z żółtymi logotypami cieszy się po zdobyciu gola, wskazując palcami w stronę trybun. W tle widać rozmazany stadion oraz kibiców.
    Robert Lewandowski i Fermin LopezUrbanandsportAFP
    Piłkarz ubrany w niebieski dres trenuje na boisku otoczonym kolorowymi pachołkami i tyczkami, w tle widoczna sylwetka bramkarza podczas rozgrzewki.
    Robert Lewandowski w trakcie treningu przed półfinałem Superpucharu HiszpaniiFADEL SENNAAFP
    Piłkarz ubrany w sportowy strój klubu FC Barcelona z numerem 9 przygotowuje się do meczu na tle stadionu z żółto-niebieskimi trybunami.
    Robert LewandowskiMatthieu Mirville/DPPI/IPA Sport 2 / ipa-agency.netNewspix.pl

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja