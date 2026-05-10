Robert Lewandowski trafił do FC Barcelona, gdy trenerem zespołu z Katalonii był Xavi. Pod wodzą Hiszpana "Lewy" stał się nową gwiazdą drużyny, człowiekiem być może najważniejszym w klubie. Sielanka nie trwała jednak długo. Po drugim sezonie z Xavim Hiszpan miał poprosić o sprzedaż "Lewego".

Ostatecznie to Xavi zakończył pracę w roli trenera "Blaugrany". Klub postawił na Hansiego Flicka, a więc trenera, którego Lewandowski zna doskonale. Niemiec szybko zaczął pokazywać, że potrafi z Polaka "wycisnąć" najlepsze cechy. Lewandowski pod jego wodzą wrócił do debaty ws. najlepszych napastników świata.

Lewandowski bohaterem. "Wybitny"

Stało się tak bez wątpienia także za sprawą tego, co pokazał nasz napastnik 26 października 2024 roku. Wówczas na Santiago Bernabeu FC Barcelona mierzyła się z Realem Madryt w pierwszym El Clasico pod wodzą niemieckiego szkoleniowca. Wyraźnym faworytem był Real.

Barcelona pokazała jednak, że to co buduje Hansi Flick ma wielki sens. Pierwsza połowa zakończyła się bezbramkowym remisem, a najwięcej mówiło się o zmarnowanych sytuacjach Mbappe. W drugiej jednak do głosu doszli goście, a prowadził ich właśnie Robert Lewandowski.

Polak otworzył worek z bramkami w 54. minucie. "Lewy" wykorzystał ze spokojem znakomite podanie prostopadłe od Marca Casado. Po strzale wykonał cieszynkę, która obiegła cały świat. Kapitan naszej kadry stanął z rękoma wzdłuż ciała i po prostu patrzył na kibiców "Królewskich".

Z prowadzenia 1:0 Barcelona nie cieszyła się zbyt długo. Już dwie minuty później znów na pierwszym planie znalazł się Lewandowski. Polak dostał fenomenalną wrzutkę od Alejandro Balde i głową pokonał stojącego w bramce Andrija Łunina. W odstępie 120 sekund "Lewy" dwukrotnie pokonał Ukraińca.

Ostatecznie FC Barcelona wygrała tamto spotkanie aż 4:0, upokarzając Real Madryt na oczach jego kibiców. Po meczu Lewandowski trafił na okładki hiszpańskich gazet. Dziennikarze "Mundo Deportivo" nazwali ten występ Lewandowskiego "wybitnym", przyznając Polakowi notę marzeń - 10.

"W wieku 36 lat Pan Robert zdaje się przeżywać drugą młodość" - mogliśmy przeczytać wówczas. Bez wątpienia w Barcelonie liczą teraz, że Lewandowski przeżyje "trzecią młodość". Być może już w niedzielę 10 maja zagra w swoim ostatnim El Clasico w karierze. W tym meczu "Lewy" i spółka mogą przypieczętować obronę tytułu mistrzów Hiszpanii. Relacja tekstowa na żywo na Sport.Interia.pl.

Robert Lewandowski znów został bohaterem hiszpańskiej prasy

Robert Lewandowski był główną twarzą "jedynek" niektórych hiszpańskich dzienników po meczu Barcelona - Betis

Robert Lewandowski ustrzelił dublet w El Clasico

