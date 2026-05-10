Lewandowski na ustach Hiszpanów. Niepokój przed "El Clasico", na to nie byli gotowi

Przed nami jeden z najbardziej wyczekiwanych meczów ostatnich tygodni. 10 maja o godzinie 21:00 na legendarnym Camp Nou dojdzie do pojedynku dwóch gigantów hiszpańskiego futbolu - Barcelony i Realu Madryt.

Mecz ten będzie miał szczególne znaczenie dla gospodarzy. Mogą oni bowiem ostatecznie przypieczętować losy tegorocznego tytułu mistrzowskiego. Na 4 kolejki przed końcem sezonu posiadają aż 11-punktową przewagę nad swoimi rywalami z Madrytu. Ewentualna wygrana Katalończyków pozwoli ostatecznie przesądzić o losach obecnej edycji La Ligi.

Hiszpanie pełni obaw o przyszłość Lewandowskiego. Piszą o "ostatnim Klasyku"

To może być szczególne "El Clasico" z jeszcze jednego powodu. Chodzi o Roberta Lewandowskiego i jego niepewną przyszłość. Obecny kontrakt Polaka obowiązuje do czerwca 2026 roku. Decyzja o jego przedłużeniu, bądź też wypełnieniu i odejściu, wciąż nie została podjęta.

Hiszpanie już teraz wyrażają jednak masę obaw o przyszłość Polaka. W ich mediach dominują pytania na temat tego, czy to aby nie ostatnie "El Clasico" z udziałem snajpera z kraju nad Wisłą.

- To Klasyk, który jest jak powrót do domu, ale ma też w sobie nutę pożegnania. Zwłaszcza dla Lewandowskiego. Jego odejście było tematem rozmów przez cały rok. Choć jego przyszłość jest obecnie niepewna, nie byłoby zaskoczeniem, gdybyśmy w tę niedzielę zobaczyli kilka momentów, które przejdą do historii - piszą dziennikarze hiszpańskiego "AS".

Podobne myśli pojawiają się w głowie żurnalistów "Mundo Deportivo". Wprost pytają oni, czy to aby nie "ostatnie El Clasico Lewandowskiego". Przytaczają także dotychczasowe osiągnięcia Polaka z meczów z odwiecznym rywalem "Dumy Katalonii".

- Do tej pory polski napastnik rozegrał w barwach Barcelony łącznie 10 meczów "El Clasico" (5 w La Lidze, 4 w Superpucharze Hiszpanii i 1 w Pucharze Króla), notując pięć zwycięstw i pięć porażek. W tych dziesięciu meczach strzelił sześć goli, w tym jeden z rzutu karnego. Co więcej, Barcelona wygrywała za każdym razem, gdy on strzelił gola, z wyjątkiem jednego: jedynego z czterech finałów Superpucharu Hiszpanii, który rozegrali w Arabii Saudyjskiej - piszą dziennikarze, wywołując w swoich czytelniach wyraźną nutę nostalgii. Nie wydają się oni być bowiem w pełni gotowi na odejście Roberta Lewandowskiego.

Czy rzeczywiście będzie to ostatni "Klasyk" z udziałem polskiego snajpera? Z najnowszych doniesień wynika, że Polak ma podjąć ostateczną decyzję dopiero po oficjalnym przypieczętowaniu mistrzostwa, a także odbyciu rozmowy ze sternikiem Barcelony - Hansim Flickiem.

